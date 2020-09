Gegen Strache laufen weitere Verfahren

Der frühere FP-Obmann Heinz-Christian Strache zeigte sich gestern erfreut darüber, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) die Ermittlungen zu den FP-Vereinsspenden eingestellt hat. Er habe dies "stets prognostiziert", sagte er. Auch FP-Klubobmann Herbert Kickl sprach von "politischer Genugtuung". Es habe sich gezeigt, dass es keine verdeckten Geldflüsse an die FPÖ über parteinahe Vereine gegeben habe.

SPÖ und Neos sehen die Arbeit des Untersuchungsausschusses durch die Entscheidung der Staatsanwaltschaft nicht gefährdet. SP-Klubvize Jörg Leichtfried sprach davon, dass man strafrechtliche und politische Verantwortung nicht vermischen dürfe.

Auch nach der Einstellung der Ermittlungen zu den FP-Vereinsspenden sind zahlreiche Verfahren rund um das Ibiza-Video am Laufen. So wird weiterhin zu den Hintermännern des Videos ermittelt, der Lockvogel wird noch immer per Fahndungsfoto gesucht.

Untersuchungen laufen auch zu den Postenbesetzungen bei den Casinos Austria, wo der Verdacht des Gesetzeskaufs im Raum steht. Gegen Strache wird weiter in der Spesen-Affäre ermittelt: Durch Scheinbelege sollen rund 500.000 Euro an privaten Ausgaben von 2006 bis Mai 2019 an die FPÖ weiterverrechnet worden sein.

