Gefälschte Plakate mit NS-Symbolik in Graz

In Graz sind am Mittwoch plötzlich mehr als 100 Fake-Plakate an Bus- und Straßenbahnhaltestellen aufgetaucht, die FPÖ, ÖVP und Neos mit Faschismus und Nationalsozialismus in Verbindung bringen.

Betroffen von den Fälschungen sind neben FPÖ, auch ÖVP und Neos. Bild: KLZ/privat

Auf einem Plakat mit VP-Logo sieht Karl Nehammer (VP) Engelbert Dollfuß in die Augen, daneben ist zu lesen: „Faschismus machen wir immer noch selbst“. Herbert Kickl (FP) winkt einer Menschenmasse zu. Daneben steht „Ein Volk. Ein Kanzler“, auch hier ist das FP-Logo zu sehen. Ein weiteres titelt „Arbeit macht reich ... an Erfahrung“ mit dem Neos-Logo.

Die FPÖ hat rechtliche Schritte angekündigt. Die Firme, der die Plakatflächen gehören, hat bereits Anzeige eingebracht. Bild: KLZ/privat

Polizei ermittelt

Was auffällt: Die Fake-Plakate wirken echt und hängen scheinbar ganz regulär in den Plakatflächen von „Ankünder“, dem stadteigenen Werbeunternehmen. Dieser hat Anzeige eingebracht, von dort heißt es, die Vitrinen seien widerrechtlich geöffnet und die regulär gebuchten Plakate durch die Nazi- und Faschismusplakate ersetzt worden. Die Fälschungen würden umgehende entfernt. Auch die FPÖ will rechtlich gegen die gefälschten Wahlplakate vorgehen. Die Ermittlungen der Polizei laufen bereits.

Die Polizei ermittelt bereits wegen der Plakate. Bild: KLZ/privat

Auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird zum Thema. Bild: KLZ/privat

