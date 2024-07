Gefälschte Covid-Zertifikate: Hafenecker verurteilt

PURKERSDORF. FP-Generalsekretär Christian Hafenecker ist gestern in einem Prozess am Bezirksgericht Purkersdorf um gefälschte Covid-Testzertifikate zu einer Geldstrafe von 5100 Euro verurteilt worden. Der ehemalige FP-Sicherheitssprecher Hans-Jörg Jenewein muss 2000 Euro zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Jenewein wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, für Hafenecker, dessen Ehefrau und einen befreundeten FP-Gemeinderat am Computer gefälschte Covid-Testzertifikate angefertigt zu haben. Damit wollte man beim Fußball-EM-Spiel am 23. Juni 2021 in Budapest ins Stadion jedenfalls vorgelassen werden.

Die drei Personen hatten sich testen lassen, die Resultate standen aber noch aus, sagte der Vertreter der Anklagebehörde: "Es gab richtige Testergebnisse, die waren alle negativ, nichtsdestotrotz wurden trotzdem Testzertifikate gefälscht."

Jenewein, der wie alle Angeklagten nicht persönlich anwesend war, bekannte sich laut seinem Verteidiger zu allen 20 Verfälschungen, die er im Zeitraum von Mai bis August 2021 angefertigt hatte, schuldig. Der Verteidiger des Erstangeklagten ersuchte um eine Diversion.

Hinweise, dass Jenewein dafür Geld erhalten habe, gebe es nicht, sagte der Staatsanwalt. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch einen Fund auf dem Handy des früheren Politikers.

Jenewein muss wegen Datenfälschung 2000 Euro zahlen, 100 Tagessätze zu je 20 Euro, Hafenecker als Bestimmungstäter 30 Tagessätze zu je 170 Euro, somit 5100 Euro. Zu einem Teil der Anklagepunkte erfolgten Freisprüche.

Er habe "nicht den leisesten Zweifel" daran, dass Hafenecker den Parlamentsmitarbeiter bestimmt habe, die gefälschten Testzertifikate bei Jenewein zu bestellen, sagte der Richter. Die anderen drei Beschuldigten wurden freigesprochen, weil eine Bestimmungstäterschaft nicht nachzuweisen war.

Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Der Verteidiger von Jenewein erbat Bedenkzeit, der Rechtsanwalt von Hafenecker meldete Berufung an. Damit sind die Urteile nicht rechtskräftig.

Bei Verfahren vor einem Bezirksgericht müssen Angeklagte nicht persönlich erscheinen. Hafenecker habe wegen der "Macht der Bilder in einem Superwahljahr" dieses Recht in Anspruch genommen, erklärte dessen Anwalt. Jenewein blieb wegen einer schon länger gebuchten Urlaubsreise dem Gerichtssaal fern.

