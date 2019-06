Gedenken an den Fall des Eisernen Vorhangs

Ein Festakt bei Sopron erinnerte an die Ereignisse von damals. Das berühmte Foto, das vor 30 Jahren entstanden ist, sei "bildgewordener Ausdruck der Hoffnung, der Freiheit und der politischen Veränderung" gewesen, so Schallenberg. Heute sei es wichtig, sich den Zeitgeist von damals wieder ins Gedächtnis zu rufen. "Im Sommer 1989 gab es einen Wind des Optimismus, des Mutes, des Willens zur Veränderung. Der fehlt heute in der EU."

Der Sommer 1989 sei aber nicht nur der Startschuss für ein gemeinsames Europa gewesen, sondern auch "eine Sternstunde der Österreicher". Die Bewohner hätten gegenüber den Flüchtlingen damals viel Empathie und Mitgefühl gezeigt.