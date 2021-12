GECKO soll es nun richten: "Omikron ist schnell, wir müssen schneller sein"

Geckos sind Echsen, die seit Millionen Jahren auf der Erde leben und als besonders anpassungsfähig gelten. So gesehen hätte der Name für die am Wochenende neu gebildete Expertengruppe zur Pandemiebekämpfung durchaus auch eine symbolische Bedeutung.

Gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination – kurz GECKO – lautet der Name des Gremiums, das die Regierung am Wochenende offiziell präsentiert und eingesetzt hat. Angeführt von Chief Medical Officer Katharina Reich (Bereich Medizin) und Generalmajor Rudolf Striedinger (Bereich Logistik) soll die Expertengruppe die Regierung beraten und Strategien im Corona-Krisenmanagement vorbereiten.

Als besondere Herausforderung gilt die Bewältigung der erwarteten Welle durch die Omikron-Variante, die in vielen Ländern bereits die Zahl der Neuinfektionen massiv in die Höhe treibt.

Chief Medical Officer Katharina Reich Bild: APA

"Bei Omikron ist nicht die Frage, ob es Österreich erreichen und sich ausbreiten wird, sondern wann", sagte dazu am Wochenende Bundeskanzler Karl Nehammer (VP). "Die Prognosen sind nicht gut, was Omikron betrifft, das müssen wir so sagen", bestätigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). "Das Virus wird heimtückischer, dafür müssen wir uns wappnen", so Mückstein. Beide betonten, dass die politischen Entscheidungen bei der Pandemiebekämpfung selbstverständlich weiter von der Regierung getroffen würden.

"Überfälliger Schritt"

"Omikron ist schnell, wir müssen schneller sein", sagte dazu Katharina Reich. Daher müsse das Pandemiemanagement neu ausgerichtet werden. Man habe den Vorteil, dass es Test-, Impf- und Beschaffungsstrukturen auf hohem Qualitätsniveau gebe. Man brauche aber eine engere Abstimmung zwischen fachlicher Expertise und operativer Umsetzung.

Generalstabschef Generalmajor Rudolf Striedinger Bild: APA

Von der Opposition bezeichnete SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner die Schaffung des Krisen-Gremiums als "richtigen und längst überfälligen Schritt", den sie seit Beginn der Pandemie gefordert habe. Die stellvertretende FP-Klubchefin Dagmar Belakowitsch sieht in dem Schritt ein Indiz für die "Hilflosigkeit" der Regierung.

Omikron: Früheres Freitesten

Das Gesundheitsministerium hat gestern auch neue Regeln für Kontaktpersonen bei Omikron-Verdachtsfällen bekanntgegeben: Ein Freitesten ist nun bereits am fünften Tag der Quarantäne möglich – ansonsten beträgt die Dauer der Quarantäne zehn Tage. Begründet wird die Entscheidung, dass ein Freitesten nun ermöglicht wird, damit, dass es keine Hinweise für eine verlängerte Inkubationszeit der Omikron-Variante im Vergleich zu Delta gibt. Daher sei das Freitesten am fünften Tag wie bei Delta gerechtfertigt.

Ab heute treten wegen Omikron auch verschärfte Einreisebestimmungen in Kraft: Nach Österreich dürfen nur Reisende, die über einen 2G-Nachweis verfügen. Wer geimpft oder genesen ist, muss zusätzlich einen aktuellen PCR-Test oder seinen Drittstich nachweisen, um einer zehntägigen Quarantäne zu entgehen. Sonderregeln gibt es für Schwangere, Kinder und Personen, die aus ärztlich attestierten Gründen nicht geimpft werden können.

Gecko - Gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination

Die neue gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination (GECKO) soll die Regierung angesichts der Bedrohung durch die neue Omikron-Variante informieren, beraten und ihr Umsetzungsvorschläge unterbreiten.

Angeführt wird das Gremium von Chief Medical Officer Katharina Reich (Bereich Medizin) und dem stellvertretenden Generalstabschef Generalmajor Rudolf Striedinger (Bereich Logistik).

Weitere Mitglieder der GECKO: Markus Müller (Rektor der Medizin-Uni Wien), Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Epidemiologin Eva Schernhammer, Molekularbiologe Andreas Bergthaler, Infektiologe Herwig Kollaritsch, Gesundheit-Österreich-Geschäftsführer Herwig Ostermann, Simulationsforscher Nikolaus Popper, Christiane Druml (Vorsitzende der Bioethikkommission) , Thomas Starlinger (Covid-19 Future Operations Clearing Board), Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres, Rotes-Kreuz-Rettungskommandant Gerry Foitik, Oswald Wagner (Med-Uni Wien), Digital-Expertin Ingrid Brodnig, Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr, Medizinrechtler Karl Stöger, Reinhard Schnakl (Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement) sowie noch zu nominierende Vertreter der Sozialpartner, der Sozialversicherung und die Landesamtsdirektoren des jeweils aktuellen und künftigen Vorsitzlandes der Landeshauptleutekonferenz.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen