Gecko-Mitglied Schernhammer kritisiert Lockerungen

Der aktuelle Höchstwert von fast 60.000 Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden hat am Mittwoch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zu einer Wortmeldung veranlasst. In einer Pressekonferenz forderte sie - wie berichtet - die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen, das Festhalten am aktuellen Testsystem, 2G in der Gastronomie und Anstrengungen zur Erhöhung der Impfquote.

"Nicht ganz zufrieden" mit der Entscheidung der Regierung zeigte sich auch Gecko-Mitglied und Epidemiologin Eva Schernhammer in der "ZIB2". Die Gecko-Experten hätten "eindringlich" geraten, erst Lockerungsschritte zu setzen, wenn ein deutlicher Abwärtstrend sichtbar sei, so Schernhammer. Über die jetzige Entscheidung, Öffnungsschritte zu setzen, ohne dass man abwartet, bis sich ein Abwärtstrend einstellt, "bin ich nicht ganz zufrieden."

Aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht wäre es angesichts der massiven Infektionszahlen sinnvoll, wieder FFP2-Masken "großflächig" zu empfehlen, wenn nicht sogar zu verlangen. Zudem sei weiter "Social Distancing" angesagt und sollte Home Office ermöglicht werden, so Schernhammer. Das würde sich im Infektionsgeschehen abbilden.

Sie könne aber das Argument von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) nachvollziehen, dass man die Menschen bei einem ständigen Hin und Her nicht mehr mitnehmen könne. Die Entscheidung sei nun einmal gefallen, sagte die Expertin. Nun müsse man die Menschen ersuchen, vorsichtig zu sein, bis die Zahlen wieder fallen.

