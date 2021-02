Gastro, Tourismus, Kultur: Regierung gibt am Montag weiteres Vorgehen bekannt

Bis Monatsende ist in dem Bereich ja der Lockdown fix. Dass sich Anfang März etwas ändert, ist dem Vernehmen nach unwahrscheinlich. Denn schon die Lockerung in Handel und Schulen war nicht unumstritten und die Infektionszahlen steigen - auch aufgrund der zusätzlichen Tests - wieder.

Im Gesundheitsministerium hielt man sich am Freitag bedeckt. Auf Anfrage der APA hieß es, gemeinsam mit Experten und Ländern werde derzeit das Infektionsgeschehen analysiert. Am Montag werde man erste Schlüsse ziehen, wie sich die gesetzten Maßnahmen in den Zahlen auswirken.

Gastronomie und Hotellerie haben im Wesentlichen seit Anfang November geschlossen. Ersterer Bereich darf nur Take-away und Lieferdienste anbieten, zweiterer bloß beruflich Reisende aufnehmen. Zudem ruht die Kulturszene mit Ausnahme von Museen und Bibliotheken seit Monaten, gleiches gilt für Freizeiteinrichtungen mit Ausnahme von Zoos. Bäder sind genauso zu wie Fitnessstudios, Veranstaltungen verboten.

Eigentlich hatte man zumindest in einzelnen Bereichen gehofft, dass im März wieder aufgemacht werden kann, etwa Schanigärten in der Gastronomie. Die sich stärker ausbreitenden ansteckenderen Varianten könnten diese Aussicht aber zunichte gemacht haben.

Fitnesscenter hoffen auf Wiederöffnung im März

Seit Beginn der Corona-Pandemie waren die Fitnesscenter in Österreich insgesamt mehr als ein halbes Jahr lang geschlossen. Die Studios verlieren laufend Mitglieder und bemühen sich in laufenden Gesprächen mit Gesundheits- und Wirtschaftsministerium darum, am 1. März endlich wieder aufsperren zu dürfen. Mit Corona-Tests, wie man sie z.B. vor Friseurbesuchen machen muss, könnte das gelingen, sagt Branchensprecher Christian Hörl.

"Wir sind in laufenden Gesprächen auch mit den Sportvereinen, um uns abzustimmen", sagte Hörl am Freitag zur APA. "Wir waren eigentlich sogar sehr optimistisch, dass es am 24. Jänner wieder losgehen hätte sollen, bis dann das Thema dieser Mutationen immer breiter getreten wurde." Jetzt gebe es wieder einige Signale, die auf einen Start am 1. März hindeuten würden, "aber halt immer mit dem Vorbehalt, wie es mit den Mutationen weitergeht".

Gastro und Hotellerie rechnen nicht mit baldiger Öffnung

Gastronomie und Hotellerie in Österreich rechnen trotz der für Montag avisierten Bekanntgabe möglicher neuer Perspektiven durch die Politik nicht mit baldigem Aufsperren. "Die Regierung denkt offenbar nicht daran, dass Anfang März etwas öffnen könnte", hieß es am Freitag aus der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) zur APA. Die Gesundheitspolitik würde dafür angesichts der Infektionszahlen und der Mutante in Tirol auch keine große Zustimmung erhalten, sagt man dort.

Für Dienstag ins Gesundheitsministerium eingeladen sind die Spitzen der Fachverbände Hotellerie und Gastronomie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), was man dort aber nicht bestätigt. Am Tag davor findet mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wieder eines der üblichen Polit-Treffen mit Virologen und anderen Medizinexperten statt.

Pulker: Zusperren an Wochenenden ist "Schnapsidee"

Jedenfalls brauche die heimische Gastronomie jetzt eine Zukunftsperspektive, nämlich unter welchen Voraussetzungen wieder aufgemacht werden könne und ob die Branche dazu gemeinsam mit der Politik neue Strategien entwickeln müsse, so der Obmann des Fachverbands Gastronomie, Mario Pulker: "Denn die Menschen werden uns trübsinnig. Wenn die Gastronomie öffnet, wird es einen neuen Schub geben." Am Montag "könnte der Kanzler Ja sagen, ob die Gastronomie weiter zubleibt oder mit 1. März aufgesperrt wird".

Von der Idee des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ), unter der Woche die Gastronomie aufsperren zu lassen, sie aber an den Wochenenden weiter zuzulassen, hält Pulker nichts: "Das ist eine Schnapsidee." Für die Dorfgasthäuser wäre das der Ruin, "die leben vom Wochenende", so Pulker zur APA. Öffnungsschritte sollten immer eine Bundesangelegenheit sein.

Gastronomie und Hotellerie haben im Wesentlichen seit Anfang November zu. Die Gastro darf nur Take-away und Lieferdienste anbieten, die Beherberger nur beruflich Reisende aufnehmen. Bei der ÖHV will man auf ein Öffnen ab Anfang März "nicht wetten", und man erinnerte am Freitag an jüngste Aussagen von Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner: "Vor April oder sogar Pfingsten wird es im Wiener Tourismus kein nennenswertes Geschäft geben", hatte dieser erst vorige Woche erklärt.