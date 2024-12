Gasspeicherumlage: Gewessler drängt erneut auf Abschaffung

Sie sei hier zuversichtlich, hält sich aber weiterhin den Klageweg offen, sagte die Ministerin am Montag vor einem Treffen der EU-Energieminister in Brüssel. Deutschland hatte ein Ende der Umlage zum Jahreswechsel bereits angekündigt - mit dem Ende der sogenannten Ampelkoalition in Berlin hängt die entsprechende Gesetzesänderung aber in der Schwebe.

Die Umlage verteuere Gas in Österreich und habe bereits für Kosten in Höhe von 60 Millionen Euro gesorgt, sagte die Ministerin am Montag vor einem Treffen der EU-Energieminister in Brüssel. "Das ist Geld, das die Industrie zahlt, die Gas braucht. Das ist Geld, dass die Kundinnen und Kunden zahlen, die mit Gas ihre Wohnung heizen", so Gewessler.

Sozialdemokraten und Grüne in Deutschland wären weiterhin für ein Abschaffen der Umlage. Nach dem Ende der Ampelkoalition brauche es nun aber die konservative CDU. Deshalb hat Gewessler nach eigenen Angaben auch Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) gebeten, entsprechend bei deren Schwesterpartei CDU zu intervenieren.

Mehr zum Thema Wirtschaft Nach Gazprom-Kündigung: Gaspreise weitgehend stabil WIEN/MOSKAU. OMV hat nach 56 Jahren den Liefervertrag mit den Russen gekündigt. Aber was passiert nach dem 1. Jänner 2025? Nach Gazprom-Kündigung: Gaspreise weitgehend stabil

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper