Der europäische Gas-Notfallplan ist seit gestern in Kraft. Der Plan sieht vor, dass alle EU-Länder ihren Gasverbrauch von Anfang August bis März nächsten Jahres freiwillig um 15 Prozent senken. Ein Überblick über die Maßnahmen in den einzelnen Ländern: Österreich hofft vor allem auf alternative Energiequellen. So soll unter anderem das stillgelegte Kohlekraftwerk Mellach im Bedarfsfall wieder in Betrieb genommen werden. Außerdem sollen Großbetriebe und Kraftwerke ab Herbst als Alternative zum