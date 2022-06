Ganze Klassen in Quarantäne: "Rechtswidrig" und "unbegründet"

Der zu diesem Zeitpunkt geltende Erlass des Gesundheitsministeriums war klar: Tritt in einer Klasse der 5. bis 12. Schulstufe ein positiver Corona-Fall auf, so waren die direkten Sitznachbarn sowie sonstige enge Kontakte als Kontaktpersonen der Kategorie 1 (K1) einzustufen – und abzusondern (also in Quarantäne zu schicken).