Am Freitag begann die Mitgliederversammlung der Neos im Linzer Design Center. Beate Meinl-Reisinger, die 2018 Matthias Strolz gefolgt war, stellt sich heute der Wiederwahl als Bundes-Vorsitzende. OÖNachrichten: In den drei Jahren seit Ihrem Amtsantritt war viel los: Ibiza, Neuwahl, Corona. Sie wurden zum dritten Mal Mutter. Wie hat Sie diese Zeit geprägt? Beate Meinl-Reisinger: Am Anfang war es die größte Herausforderung zu erklären, dass unsere Bewegung wegen des Ausstiegs von Matthias Strolz