Für Kontaktpersonen ist Quarantäne gefallen

Kontaktpersonen ohne vollen Impfschutz bzw. Genesung müssen nicht mehr in Quarantäne. Mitte dieser Woche will Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) eine weitere Änderung verkünden: Gleichzeitig mit der Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen soll es zu einer Lockerung der Quarantäne für infizierte Mitarbeiter zumindest in Spitälern und Pflegeheimen kommen, so die Ankündigung.

Was die ungeimpften Kontaktpersonen betrifft, so gelten für sie nun "Verkehrsbeschränkungen": Sie dürfen ihre Wohnung verlassen, einkaufen oder zur Arbeit gehen, müssen aber FFP2-Maske tragen. Untersagt bleiben der Besuch von Einrichtungen, wo Maske nicht möglich ist, etwa Gastronomie und Fitnessklubs, sowie Veranstaltungen. Aber auch das entfällt, wenn beim Kontakt "geeignete Schutzmaßnahmen" gesetzt, etwa FFP2-Masken getragen wurden, und für Kinder unter sechs. Generell keine Kontaktpersonen mehr sind Personen mit drei Impfungen oder von Omikron Genesene (für drei Monate ab Genesung).