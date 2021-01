Bereits um 6.30 Uhr veröffentlichte gestern FP-Chef Norbert Hofer seine erste Presseaussendung: "Armutsgefahr durch Corona-Maßnahmen dramatisch angestiegen". Es folgte um 8.47 Uhr eine weitere, in der er mögliche Radiusbeschränkungen wegen Corona kategorisch ablehnte. Um 11.02 Uhr kündigte FP-Klubobmann Herbert Kickl an, gegen etwaige Bewegungseinschränkungen Widerstand zu leisten, kurz zuvor hatte er in einer Aussendung die Wirte-Initiative "Wir sperren auf" unterstützt.