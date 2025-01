Führerschein wird teurer, Klimaticket bleibt

Hubert Fuchs, FPÖ-Budget- und Finanzsprecher und VP-Klubobmann August Wöginger haben sich zu Beginn beim Finanzministerium und Finanzminister Gunter Mayr bedankt. Ganz ohne Spitze ging es nicht: Fuchs sagte zu Beginn: "Wir haben übers Wochenende ein Maßnahmenpaket geschnürt. Was 300 Verhandlerin in drei Monaten nicht geschafft haben, haben wir in drei Tagen geschafft." Wöginger verwies erneut auf die Vorarbeiten, die geleistet wurden.

Gespart werden soll in der Verwaltung, und zwar 1,1 Milliarden Euro. Fuchs führte aus: Die Einsparvorgabe beträgt 15 Prozent, bezogen auf die betrieblichen Sachausgaben abzüglich der Mieten. Beispielhaft werden Regierungsinserate und Werkverträge genannt. Zu Lückenschlüssen im Steuersystem sagte Fuchs, die sollen 920 Millionen Euro bringen. In dem Zusammenhang nannte er den Standortbeitrag der Energiewirtschaft 100 Millionen Euro, dieser Energiekrisenbeitrag werde unterjährig fortgesetzt.

Bestätigt wurde die seit Tagen genannte Streichung der Umsatzsteuer-Streichung für Photovoltaik-Anlagen, das bringt 175 Millionen Euro. Die wurde als Steuerprivileg bezeichnet.

Um verhältnismäßig kleine Summen geht es bei anderen Steuerlücken, die geschlossen werden sollen:

Tabaksteuer, je 25 Millionen Euro sollen aus eine Anpassung an gestiegene Preise und die Ausweitung auf Tabak zum Erhitzen (Heats) kommen.

35 Millionen Euro sollen aus dem Glückspiel kommen. Das bedeutet ein zehn Prozent höheres Gesamtaufkommen. Wie genau, das muss erst definiert werden.

50 Millionen mehr sollen aus der Digitalsteuer kommen.

Ein Lückenschluss in der Grunderwerbssteuer soll 50 Millionen Euro bringen, wenn über Gesellschaften Anteile an Immobilien verkauft werden. "Diese Steuervermeidungsmöglichkeit wird abgeschafft."

10 Millionen Euro solll ein verschärftes Betrugssteuergesetz bei Lohn- und Sozialabgaben bringen.

Bundesgebühren werden teurer. Seit 2011 seien Führerscheine und Zulassungsscheine nicht teurer geworden, das soll 65 Millionen Euro bringen.

Wie von den OÖN bereits berichtet, wird eine motorbezogene Versicherungssteuer für E-Autos eingeführt, bringt 65 Millionen.

2,5 Millionen Euro soll die Reduktion des Kilometergeldes für Motor- und Fahrräder bringen. Die aktuell gültigen 50 Cent je Kilometer werden für Motorräter halbiert, für Fahrräder mit 12 Cent auf ein Viertel reduziert.

Der steuerlich geltend machbare pauschale Betrag für Öffi-Nutzung soll gedeckelt werden.

Die vor wenigen Tagen als "andere Maßnahmen" zusammen gefassten Summe soll zusammenkommen mit Anpassungen bei nicht abgeholten Förderungen. 520 Millionen Euro würden nicht ausgeschöpft, sagte Fuchs, etwa beim Handwerkerbonus oder Investitionsprämien. "Aus vielen kleinen Beträgen kommt hier viel zusammen", sagt Fuchs. Zweiter Punkt in dem Kapitel sind 430 Millionen Euro Sonderdividenden von nicht näher genannten staatlichen Unternehmen.

240 Millionen Euro werden der Überschrift: "Ausgabeneffizienz durch Reformen" zugeordnet. Hier nannte Wöginger die weitgehende Abschaffung bei Arbeitslosengeld und Notstandshilfe. Das bringe 82,5 Millionen. Das schnellere Heranführen älterer Beschäftigte ans gesetzliche Pensionsalter soll 50 Millionen Euro bringen. Eine Diskussion über die Dotierung Pensionskonten ist derzeit nicht geplant, sagt Wöginger auf Nachfrage. Dazu soll es ein neues Teilzeit-Pensionssystem geben. Wöginger skizzierte das so: Zur Hälfte geht eine Person in Pension, die zweite Hälfte wird noch weiter arbeitet. Das soll 150 Millionen Euro weniger Ausgaben bringen.

Der größte Punkt bleibt die angekündigte Reduktion der Förderquote, die 3,18 Millionen bringen soll, sagt Wöginger. Er sprach von einem Glätten der Umweltförderung und Rückführung auf alte Niveaus.

Die Klimabonus-Abschaffung soll 1,96 Milliarden Euro bringen.

495 Millionen Euro (bei einem Fördervolumen von 2,5 Milliarden Euro) sollen bei Klimaförderungen gestrichen werden. Bis zu 100 Prozent Förderquoten gab es, die werden "zurückgeführt" auf niedrigere Quoten.

Die Abschaffung der Bildungskarenz soll noch heuer 350 Millionen Euro bringen.

Die Breitband-Förderung wurde nicht ausgeschöpft, das bringt 150 Millionen Euro.

Zum Klimaticket: Das Gratis-Klimaticket für 18-Jährige wird abgeschafft, erklärte Wöginger, dieses sei nur von 6000 bei 83.000 Anspruchsberichtigten genutzt worden. Das allgemeine Klimaticket bleibt bestehen, betonte Wöginger. Einsparpotenzial hier: 120 Millionen Euro

Weiters werden ÖBB-Investitionen verschoben, entlastet das Budget um 120 Millionen Euro.

30 Millionen Förderungen für emissionsfreie Busse und Nutzfahrzeuge werden aus dem Topf herausgenommen.

Das waren die Maßnahmen, die im Detail präsentiert wurden. Bei der Pressekonferenz waren nur wenige Fragen nach der Präsentation gestattet.

