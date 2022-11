Frostiger Empfang für den neuen VP-Kommunikator

Die Position eines Leiters der Medienarbeit der Bundes-ÖVP gilt in der Regel als ein Platz in der zweiten Reihe der Politik. Es muss schon etwas Besonderes passieren, wenn diese Personalie eine veritable Verstimmung in der Koalition auslösen kann.

Dass nun mit Gerald Fleischmann, wie berichtet, einer der engsten Vertrauten von Ex-VP-Chef Sebastian Kurz diese Aufgabe in der Volkspartei übernehmen soll, ist so eine Besonderheit. "Das fragwürdige Bild, das dadurch nach außen entsteht, ist verheerend", ließen die Grünen gestern in einem knappen, aber deutlichen Statement wissen.

Gegen Fleischmann wird in der Umfragen-Affäre rund um das so genannte "Beinschab-Tool" ermittelt, für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Dass er nun von Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) in diese Funktion zurückgeholt wird, legt die latenten Personalprobleme in der türkisen Parteizentrale offen.

Das sieht auch Politik-Berater Thomas Hofer so: Dass man auf Fleischmann zurückgreife, sei ein Zeichen der Schwäche und "zeigt natürlich, dass die Parteizentrale derzeit völlig ausgedünnt ist". Hofer schätzt auch, dass diese Entscheidung eine Belastung für die türkis-grüne Koalition werden könne. Es sei zudem ein weiterer Mosaikstein, der deutlich mache, dass eine gemeinsame Strategie der Regierung bei der Korruptionsbekämpfung weiter entfernt sei denn je, so Hofer.

Thomas Hofer, Politik-Berater Bild: VOLKER WEIHBOLD

Schweigen in den Ländern

Auch in den ÖVP-Landesparteien hat man die Wahl Fleischmanns unterkühlt kommentiert. Kärntens ÖVP-Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig sagte, sie sei darüber "sehr überrascht". In Oberösterreich überließ es Landeshauptmann Thomas Stelzer seinem Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger, sich in aller Knappheit zu der Sache zu äußern: "Es handelt sich um eine Personalentscheidung der Bundespartei", dafür sei man nicht zuständig. Zu ähnlichen Reaktionen kam es in Salzburg, Tirol, der Steiermark und in Vorarlberg: Man mische sich nicht in Personalangelegenheiten der Bundespartei ein. Keinen Kommentar gab es aus der ÖVP Niederösterreich, die Ende Jänner eine Landtagswahl zu schlagen hat.

Für Lob aus der eigenen Partei rückte Andreas Hanger aus: Der ÖVP-Fraktionsführer im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur ÖVP-Korruption sieht Fleischmann als "versierten Kommunikator". Und die Optik, die mit dieser Personalie einhergeht? Hanger nennt das eine "Bewertungsfrage".