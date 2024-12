"Friedensbotschaft für alle": Sternsinger besuchten Van der Bellen

Die Delegationen kamen aus allen Diözesen sowie aus Südtirol. Die Spenden, die von als Könige verkleideten Kindern zwischen Neujahr und Dreikönig bei Hausbesuchen gesammelt werden, würden Kindern in Armutsregionen weltweit eine wichtige "Hilfe zur Selbsthilfe" ermöglichen, betonte der Bundespräsident am Nachmittag in einer Aussendung.

Ihrem Gastgeber übermittelten die Sternsinger den Neujahrssegen und brachten Geschenke mit, darunter ein Plakat mit dem Motto "Sternsingen verbindet Menschen". Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer wiederum überreichten den Sternsingern eine persönliche Spende für die unterstützten Hilfsprojekte. Anerkennung zollte der Bundespräsident für den mit viel Mühen verbundenen Einsatz: "Ihr geht herum, klopft, singt und bittet um Spenden, egal ob es regnet, schneit, die Sonne scheint oder saukalt ist."

85.000 Sternsinger unterwegs

Vielen Menschen würde der Sternsinger-Besuch eine große Freude bereiten, so Van der Bellen: "Ihr bringt allen Menschen eure Friedensbotschaft, die heute so wichtig ist, und macht dabei keinen Unterschied nach Glauben, Herkunft, Hautfarbe oder sozialem Status." Sternsinger seien somit Vorbilder für ein gutes Miteinander in der Gesellschaft. Auch Martina Erlacher, die Vorsitzende der Katholischen Jungschar, die die Dreikönigsaktion alljährlich veranstaltet, bekräftigte das Anliegen des "friedens- und respektvollen Miteinanders in Österreich und weltweit".

Insgesamt 85.000 Kinder und Jugendliche sind heuer in der Zeit zwischen Neujahr und Dreikönig in Österreich als Sternsinger unterwegs, begleitet von 30.000 freiwilligen erwachsenen Helfern, berichtete Erlacher. Bereits 540 Mio. Euro wurden seit dem Beginn der Sternsinger-Tradition vor 71 Jahren für Hilfsprojekte in aller Welt gesammelt. Im vergangenen Jahr kam mit 19,5 Mio. Euro ein Rekordergebnis zustande.

Der Besuch beim Bundespräsidenten und bei weiteren Prominenten bildet traditionell den Auftakt zur Dreikönigsaktion. Bereits in der Vorwoche war Kardinal Christoph Schönborn besucht worden, am 1. Jänner wird eine Sternsingergruppe aus Vorarlberg gemeinsam mit Kollegen aus Deutschland, Italien, der Schweiz, Ungarn und der Slowakei Papst Franziskus bei der Neujahrsmesse im Petersdom begegnen. Weitere Besuche sind in den nächsten Tagen bei Regierungsmitgliedern, Parteispitzen, Landeshauptleuten und Bischöfen geplant.

