Freude und versteckte Tränen: Türkis-Grün wurde angelobt

Es waren ungewöhnlich viele Familienangehörige in die Hofburg gekommen, um der Angelobung der neuen türkis-grünen Regierung beizuwohnen, unter ihnen mehrere kleine Kinder sowie die hochschwangere Lebensgefährtin von Finanzminister Gernot Blümel. Für den Berater des Bundespräsidenten, Ludwig Adamovich, und den hochbetagten Vater des Außenministers, Wolfgang Schallenberg, wurden eigens Sessel aufgestellt.

Die Mitarbeiter des Protokolls nützten den Andrang, um den eintrudelnden Familienmitgliedern und Kabinettsmitarbeitern die Bedeutung der Gemächer von Maria Theresia und das prachtvolle Interieur zu erklären. Auf dem Tisch, auf dem die neuen Regierungsmitglieder ihre Bestallungsurkunde signierten, war einst der Staatsvertrag unterzeichnet worden.

Ohne Krawatte

Knapp vor elf Uhr traten VP-Obmann Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler durch die Tapetentür in das Büro von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Kogler war noch eigens zum Friseur gegangen, eine Krawatte verweigerte er als einziges der männlichen Regierungsmitglieder.

Während das Staatsoberhaupt hinter verschlossenen Türen noch letzte Details mit beiden besprach, wurden die Minister nach Dienst- und Lebensalter gereiht platziert. Nach hinten hin wurde die Reihe immer jünger und weiblicher, vorne ragte Bildungsminister Heinz Faßmann empor.

Van der Bellen begann die Angelobung mit einer kurzen Rede und blickte noch einmal auf die Ereignisse des Vorjahres zurück. "Unsere Demokratie ist lebendig. Sie hat die Kraft zur Selbstreinigung und Erneuerung", sagte er und bedankte sich bei Brigitte Bierlein und der Übergangsregierung für deren Dienste.

Er appellierte an die neue Regierungsmannschaft, im Gespräch mit Österreich zu bleiben und Eigeninteressen zurückzustellen. "Ich will, dass die Farben dieser Regierung Rot-Weiß-Rot sind", sagte das Staatsoberhaupt. Zum Ende seiner Rede gab er den neuen Ministern noch einen Vorsatz mit: "Macht braucht Kontrolle und Balance. Macht ist Mittel und nicht Zweck." In der Ecke stand Van der Bellens Ehefrau, Doris Schmidauer, einst führende Mitarbeiterin im grünen Klub. Sie strahlte über das ganze Gesicht und wirkte sichtlich erfreut darüber, dass die Grünen nun erstmals in einer Bundesregierung vertreten sind.

Gottes Hilfe

Kurz war der Erste, der als neuer und alter Bundeskanzler seine Bestallungsurkunde unterzeichnete. Seiner Gelöbnisformel fügte er bei, "so wahr mir Gott helfe". Ein Beisatz, den auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wählte.

Kogler bemühte sich, Fassung und Nerven zu bewahren. Doch als er sich nach der Unterzeichnung seiner Urkunde am Rand aufstellte, glänzten seine Augen feucht. Als Sozialminister Rudi Anschober und Staatssekretärin Ulrike Lunacek unterschrieben, schimmerte die Vertrautheit mit Van der Bellen durch, der jahrelang den Grünen vorgestanden war.

Die routinierteren VP-Regierungsmitglieder hatten bei der Angelobung dezente Signale gesetzt: Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck trug der Parteifarbe entsprechend türkise Schuhe, Blümel türkise Socken, Europaministerin Karoline Edtstadler türkisen Ohrschmuck. Nachdem noch Fotos der neuen Regierung geschossen wurden, folgte ein Sektempfang mit Angehörigen und Mitarbeitern im Jagdzimmer.

Wenig Interesse

Auf dem Ballhausplatz zwischen Hofburg und Kanzleramt hatten sich mehr Polizisten als Schaulustige eingefunden. Es gab keine Demonstrationen oder Jubelauftritte. Noch kurz wurde im Kanzleramt angestoßen, bevor die neuen Regierungsmitglieder am frühen Nachmittag in ihre Ressorts aufbrachen.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at