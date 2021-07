Ein Vorfall überschattete ein Seminar des Freiheitlichen Bildungsinstituts (FBI) Ende Mai im Austria Trend Hotel am Schillerplatz in Linz. Wie die OÖN erfuhren, hat ein Seminarteilnehmer einen älteren Hotelgast aus Wien im Lift gerempelt. Der Betroffene hatte den Mann, der bei der Freiheitlichen Jugend in Salzburg aktiv ist, zuvor darauf hingewiesen, dass er laut Vorschrift eine Maske tragen müsse.