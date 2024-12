Freiheitliche wollen wieder eine Bauernpartei sein

Rund 15 Jahre führte Franz Graf (63) aus Kematen/Kr. die Freiheitlichen Bauern als Landesobmann an, außerdem als Kammerrat in der Landwirtschaftskammer. Vor eineinhalb Jahren wurde er in der ersten Funktion vom promovierten Boku-Absolventen Arthur Kroismayr (46), Bauer in Regau, abgelöst, vor ein paar Wochen in der Kammer von Josef Maislinger, Bürgermeister in Eggelsberg (Bezirk Braunau).