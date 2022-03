Frauentag: Grüne fordern bessere Vereinbarkeit

Denn, so Engl mit Blick Richtung Internationalem Frauentag am 8. März: "Jeder Tag ist Frauentag." Oberösterreich habe in diesem Bereich noch viel aufzuholen, vom vielzitierten "Land der Möglichkeiten" sei man für Frauen noch weit entfernt: "Das hängt mit den vorherrschenden Rollenbildern und der fehlenden Sichtbarkeit von Frauen zusammen."

Beteuerungen und Absichtserklärungen gebe es genug, etwa zum Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen. "Konkrete Zahlen und Zielsetzungen fehlen aber", kritisiert Engl.