Frauenstrategie des Landes: "Sind noch nicht dort, wo wir hinwollen"

LINZ. Um 17,8 Prozent weniger als Männer haben vollzeitbeschäftigte Frauen in Oberösterreich 2020 verdient. Die Differenz sank in zehn Jahren um 6,9 Prozentpunkte (Median). Es gebe generell Schritte vorwärts, aber: "Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen", sagte Landeshauptmann-Stv. und Frauenreferentin Christine Haberlander (VP) bei der Präsentation des Zwischenstands der OÖ. Frauenstrategie gemeinsam mit Frauenreferats-Leiterin Beate Zechmeister. Die Strategie wurde 2018 beschlossen und soll bis 2030 völlige Gleichstellung bringen. Alle seien gefordert – Männer, Frauen, jedes Ressort und die Wirtschaft, so Haberlander.

Frauen haben um 40,6 Prozent weniger Pension als Männer – 2010 waren es 45,1 Prozent. 211 Anträge für freiwilliges Pensionssplitting (nach Geburt des Kindes bis zu 50 Prozent der Pensionsgutschrift des Mannes auf das Konto der Frau) gab es 2021 im Land – bei rund 15.000 Geburten. Haberlander forderte vom Bund, das in Aussicht gestellte verpflichtende Pensionssplitting auf den Weg zu bringen.

Die Zahl der Mädchen in technischen Lehrberufen steigt langsam – im Maschinen/Fahrzeug-Bereich seit 2010 von 390 auf 575, im Elektrotechnik-Bereich ging sie jedoch von 122 auf 111 sogar zurück.

Corona habe das Gleichstellungs-Tempo verlangsamt, Frauen seien wegen des Rückzugs ins Zuhause teils in alte Rollenbilder gedrängt worden, so Haberlander. Beispiel Kinderbetreuung: Viele hätten Kinder zu Hause gelassen.

Die schon vor Corona geringe Betreuungsquote bei unter Dreijährigen beträgt 17,8 Prozent. Das Land finanziere, Gemeinden müssten den Ausbau von Kinderkrippen beantragen, so Haberlander: Eltern könnten hier Druck machen. An den umstrittenen Nachmittagsbetreuungs-Gebühren hält sie fest.

SP-Frauensprecherin Renate Heitz forderte, der "ungeschönten Wahrheit ins Auge zu sehen", Dagmar Engl (Grüne) will "konkrete Ziele und Maßnahmen", Julia Bammer (Neos) eine Kinderbetreuungspolitik für das "reale Leben". (az)