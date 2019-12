Frauenmorde: SPÖ und Grüne streiten

SP-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek stellte in Bezug auf jüngste Morde und mögliche Gewaltschutzmaßnahmen in den Raum, dass "auch Frauenleben gefährdet" sein könnten, weil die Grünen lange mit der ÖVP verhandelten und noch keine Ausschüsse konstituiert seien. Heinisch-Hosek müsse sich für diese Entgleisung entschuldigen, so Grünen-Vize-klubchefin Sigrid Maurer. Eine Instrumentalisierung der Morde sei inakzeptabel. Heinisch-Hosek sprach von "Missinterpretation".

