Frauen sollen in der Regierung stark vertreten sein

In einem sind sich Sebastian Kurz und Werner Kogler seit längerem einig: Sie wollen – schon aus innerparteilichen Gründen – Personalspekulationen vermeiden.

Daher werden die in Medien zirkulierenden Ministerlisten als Gerüchte und Spekulationen zurückgewiesen. Über Ämter, Posten und Positionen habe man noch gar nicht gesprochen, verlautet aus den Verhandlergruppen.

Aufstiegsaussicht für Karoline Edtstadler Bild: APA

Einig sind sich die beiden Parteiobleute auch darin, dass Frauen in der neuen Regierung stark vertreten sein sollen. Was Ursula von der Leyen bei der EU-Kommission gelang, müsse auch bei der österreichischen Bundesregierung möglich sein, sagen Verhandler.

Drei Frauen werden als künftige Ministerinnen oft genannt: die türkise Europa-Abgeordnete Karoline Edtstadler aus Salzburg, sie war bereits unter Herbert Kickl (FPÖ) Staatssekretärin im Innenministerium; die Steirerin Leonore Gewessler, zuletzt Geschäftsführerin von Global 2000 Österreich, sie ist auch in Brüssel gut vernetzt; und die in Bosnien geborene Grüne Alma Zadic, eine Juristin, die jahrelang in einer internationalen Wirtschaftskanzlei tätig war.

Aufstieg in Sicht: Alma Zadic Bild: APA

Als gesichert gilt außerdem, dass auf ÖVP-Seite die frühere Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger aus Kärnten und die Tirolerin Margarete Schramböck zum Zug kommen. Schramböck war Chefin des Telekommunikationsunternehmens A 1, bis sie Kurz als Wirtschaftsministerin holte.

Auf eine Frau muss der ÖVP-Chef verzichten: Juliane Bogner-Strauß, in der ersten Kurz-Regierung Frauenministerin, ist jetzt Landesrätin in der Steiermark.