Frauen-Budget wird um 5,9 Millionen Euro erhöht

Kanzleramtsministerin Susanne Raab (VP) hat 2023 deutlich mehr Geld zur Verfügung. Das Budget für Frauen wird um 5,9 Millionen Euro auf 24,3 Millionen Euro erhöht. Das ist eine Steigerung um 32 Prozent.

Mit rund acht Milliarden Euro sind zudem die Auszahlungen in der Untergruppe "Familie und Jugend" für 2023 so hoch dotiert wie noch nie. Hauptgrund dafür sind Wertanpassungen von Familienbeihilfen. "Mit dem neuen Budget stellen wir sicher, dass alle Familienleistungen an die Inflation angeglichen werden", sagte Raab bei einem Medientermin am Donnerstag.

Beim Frauenbudget gebe es mehr als eine Verdoppelung seit ihrem Amtsantritt 2019 (zehn Millionen Euro), betonte die Ministerin. Zu großen Teilen soll das Geld in den Gewaltschutz fließen. "Auch gegen neue Formen der Gewalt wie etwa Cyber-Gewalt müssen wir vorgehen."

Auch die Justiz bekommt mehr

Die "traurige Wahrheit" sei aber auch, dass man nicht alle Herausforderungen, die durch die "multiplen Krisen" für Frauen entstanden sind, ausgleichen könne. Umso wichtiger sei ein Maßnahmenmix aus Einmalzahlungen wie dem Anti-Teuerungsbonus und strukturellen Maßnahmen wie der Valorisierung der Familienbeihilfe.

Auch die grüne Justizministerin Alma Zadic kann von einem erfreulichen Ergebnis der Budgetverhandlungen berichten. Die Justiz bekommt 122 neue Planstellen und 220 Millionen Euro mehr.

Neue Posten gibt es für Richter, Staatsanwälte und IT-Experten, vor allem zur Bekämpfung von Cybercrime, Korruption und Wirtschaftskriminalität.

Ziel ist der österreichweit flächendeckende Ausbau von Cybercrime-Kompetenzstellen bei den Staatsanwaltschaften. Sie sollen sich neben der Verfolgung von Online-Delikten wie Internet-Betrug vor allem dem Kampf gegen Hass im Netz widmen.

Bei der Wirtschaftskriminalität setzt Zadic die zusätzlichen Mittel für die Beschleunigung von Verfahren ein. Es wird neue Stellen für 25 Richter und Richterinnen geben.