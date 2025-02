Franz Fischler zu Koalitionsverhandlungen: "Man sollte die Gespräche beenden"

Bild: Screenshot ORF ON

Die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP gehen weiter. Am Montagabend war dazu der ehemalige ÖVP-Minister und langjährige EU-Kommissar Franz Fischler zu Gast bei Armin Wolf in der ZiB2.

Dass sich Blau-Schwarz noch auf eine Koalition einigen können, schließt Franz Fischler (ÖVP) nicht aus - "aber die Chancen sind deutlich niedriger geworden". Nachsatz: "Gott sei Dank, möchte ich sagen".

Auf die Frage, ob die ÖVP die FPÖ unterschätzt habe, sagt Fischler: "Das schließe ich nicht aus." Es sei der Eindruck entstanden, dass manche in der ÖVP geglaubt hätten, die FPÖ domestizieren zu können. "Da täuscht man sich meiner Meinung nach - der Herr Kickl glaubt, was er sagt. Er ist jemand, der klare Positionen bezieht und zu ihnen steht." Auf seiner Seite gebe es daher wenig zu verhandeln, was schon im Vorhinein zu einer Schieflage bei den Verhandlungen führte. Die Freiheitlichen sehen sich als Wahlsieger, sie wollen die großen Linien bestimmen, ohne auf die ÖVP einzugehen. "Diese Ausgangslage halte ich für katastrophal. Ich bin der Meinung, man sollte die Gespräche beenden, weil sie von Tag zu Tag einen noch größeren Schaden für Österreich bedeuten würden."

Franz Fischler im ZiB 2-Interview mit Armin Wolf:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Eine kurzzeitige Expertenregierung und Neuwahlen sind Möglichkeiten, wie es im Falle eines Nicht-Zustandekommens weitergehen könnte - nachdem die Verantwortlichen mit dem Bundespräsidenten gesprochen haben.

"FPÖ will ausreizen, wie weit sie gehen kann"

Fischler glaubt schon, dass die Freiheitlichen regieren wollen - "aber die FPÖ will auch ausreizen, wie weit sie gehen kann und wie weit die ÖVP ihnen entgegen kommt". Die ÖVP sollte aufhören, immer noch in gewissen Punkten nachzugeben, sagt Fischler. "Dann entsteht ein klares Bild, wo man steht."

Auch wenn die Koalitionsverhandlungen erfolgreich sein sollten, glaubt der ehemalige EU-Kommissar und Minister nicht, dass die Regierung fünf Jahre halten werde. "Und was hat die ÖVP davon, wenn die Koalition zerbricht? Einen Riesenschaden." Denn das sei kein Beweis, dass die FPÖ nicht regieren könne - am Ende tragen beide Seiten eine Mitschuld.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper