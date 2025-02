FPÖ wirft Karner Versagen bei Villach-Anschlag vor

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Tatort in Villach.

Zudem versuche die ÖVP, den Anschlag "unter den Teppich zu kehren", so der freiheitliche Generalsekretär Christian Hafenecker bei einer "Dringlichen Anfrage" an Karner bei der Nationalratssitzung am Mittwoch. Der angesprochene Innenminister wies den Vorwurf eines möglichen Behördenversagens zurück.

"Dieser Anschlag hätte verhindert werden können", denn der Täter habe in Österreich als Asylwerber Schutz erhalten, kritisierte der FPÖ-Abgeordnete. Das Asylsystem sei "zu einem ernsthaften Sicherheitsrisiko geworden". "Schäbig" sei es außerdem vom Innenminister, dass er diese Gelegenheit nutze "als Vorwand, um für eine flächendeckende Überwachung für alle Bürger durchzusetzen", sagte Hafenecker und kassierte dafür einen Ordnungsruf von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz. Auch von der künftigen Dreierkoalition erwartet sich Hafenecker keine Lösung des Problems der illegalen Migration, "sie werden es weiter verschärfen", meinte er in Richtung ÖVP, SPÖ und NEOS.

Karner bedankt sich bei Einsatzkräften

Karner wies den Vorwurf eines Behördenversagens zurück und bedankte sich ausdrücklich bei den Polizisten, die innerhalb von sieben Minuten am Tatort gewesen seien, beim Syrer, der den Attentäter mit seinem Wagen gestoppt hat, sowie bei Rettungskräften, helfenden Passanten, Ärzten, Kriseninterventionsteams und dem Villacher Bürgermeister. Die Sicherheitsbehörden hätten dank internationaler Vernetzung auch Anschläge verhindert, betonte er unter Verweis auf die Terrorpläne in Zusammenhang mit dem Taylor-Swift-Konzert und die jüngste Festnahme eines 15-Jährigen, der einen Anschlag auf den Wiener Westbahnhof geplant haben soll.

Einmal mehr sprach sich Karner für moderne Ermittlungsmethoden aus - Stichwort Messenger-Überwachung - und "anlasslose Massenüberprüfungen" von jungen Syrern und Afghanen. Den rechtsextremen Identitären warf er vor, das 14-jährige Opfer des Anschlags "zu instrumentalisieren und zu missbrauchen", indem dessen Foto zur Bewerbung einer politischen Kundgebung verwendet wurde. Der Attentäter von Villach sei nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Einzeltäter und über die Türkei nach Österreich gelangt, so Karner auf entsprechende Fragen.

