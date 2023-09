FPÖ verteidigt ihr Video und sucht Linksextremismus

"Unserer Ansicht nach nimmt der Linksextremismus in Österreich ganz, ganz neue und massive Dimensionen an", rechtfertigte FP-Generalsekretär Christian Hafenecker die Initiative. Er nannte etwa radikale "Klimakleber", Anschläge auf FP-Parteilokale, Morddrohungen gegen freiheitliche Politiker oder Vorfälle bei Demonstrationen gegen den Akademikerball als Beispiele. Auch die Wahlsiege der KPÖ und die Pläne des neuen SP-Chefs Andreas Babler fallen für Hafenecker in diese Kategorie.

Kein Anlass zur Kritik biete hingegen das Video der blauen Jugend. In dem Clip wird etwa gegen "Regenbogenterror", "Bevölkerungsaustausch" und angeblich "linke" Journalisten gewettert.

"Ich habe kein Problem mit dem Video", sagte FP-Verfassungssprecherin Susanne Fürst: "Ich finde Bevölkerungsaustausch (Kampfvokabel der rechtsextremen Identitären, Anm.) einen relativ emotionslosen und sachlichen Begriff."

Hitler-Balkon

Dass auch der sogenannte Hitler-Balkon gezeigt wurde, ist für Hafenecker ebenfalls kein Grund, das Video zu verdammen. "Wie würden Sie die Hofburg filmen, ohne dass der Balkon drauf ist?"

SP-Abgeordnete Sabine Schatz warf der FPÖ angesichts ihrer Attacken gegen das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und den Rechtsextremismusbericht vor, das Ende der kritischen Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus zu wollen. Eva Blimlinger (Grüne) begrüßte, dass der Verfassungsschutz das FP-Video prüfe.

VP-Generalsekretär Christian Stocker befand, die "Kickl-FPÖ" versuche überhaupt nicht mehr, "Affinitäten zur rechtsextremen Szene zu leugnen".

