Scheidungskinder-Verbot: Ausnahme geplant

Bisher war wenig Kritik an den von der Bundesregierung verhängten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu vernehmen gewesen. Das vom Justizministerium verkündete Besuchsverbot für Scheidungskinder stößt nun aber auf Widerstand. Die Maßnahme "schießt über das Ziel hinaus und muss dringend geändert werden", schrieb FPÖ-Chef Norbert Hofer in einer Aussendung. Auch Neos-Abgeordneter Michael Bernhard forderte mehr "Augenmaß".

Am Donnerstagnachmittag wurde schließlich klargestellt, dass Scheidungskinder auch in Coronazeiten weiterhin beide Elternteile sehen dürfen. "Die Besuchsregelungen für Kinder bei getrennt lebenden Eltern sollen jedenfalls durch die Maßnahmen nicht längerfristig unterbunden sein", betonte der Sprecher von Justizministerin Alma Zadic (Grüne), Julian Ausserhofer, in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Der bis Montag geltende Erlass des Gesundheitsministeriums habe für diesen Fall bisher "nicht explizit eine Ausnahme festgeschrieben, aber gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium und dem Familienministerium wurde vereinbart, dass hier Klarheit geschaffen wird und diese Ausnahme aufgenommen wird", so Ausserhofer.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner

Norbert Hofer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.