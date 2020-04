FPÖ und NEOS begrüßen Fahrplan zu Lockerungen

Die Regierung übernehme die Forderungen seiner Partei, befand FPÖ-Obmann Norbert Hofer in einer Aussendung. Auch die NEOS sahen ihre eigenen Vorstellungen erfüllt und begrüßten erste Schritte zur "Wiederbelebung von Wirtschaft und Jobs".

"Die Bundesregierung ist zum überwiegenden Teil den FPÖ-Forderungen gefolgt", interpretierte Hofer das Vorgehen von ÖVP und Grünen. Die zuständigen Minister seien dabei sogar weiter gegangen und würden nun Geschäftsflächen bis zu 400 Quadratmetern öffnen. Der FPÖ-Chef freute sich auch über die Rücknahme des "verfassungswidrigen" Oster-Erlasses. Die Regierung folgt FPÖ-Forderung nach Strategiewechsel, meinte auch FPÖ-Klubchef Herbert Kickl.

NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn freut sich vor allem über das angekündigte schrittweise Hochfahren des Handels unter Sicherheitsvorkehrungen. Erst tags zuvor habe man dies selbst gefordert. Die Menschen hätten mittlerweile alle begriffen, dass die Gesundheit an oberster Stelle steht, so Schellhorn. "Jetzt müssen wir alles dafür tun, dass die wirtschaftliche Katastrophe nicht noch größer wird. Die heutigen Maßnahmen scheinen in diese Richtung zu gehen."

