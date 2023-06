FPÖ startet Petition für Reform des Asylsystems

Die Bevölkerung habe genug davon, dass die Bundesregierung "untätig zusieht", wie Tausende jährlich nach Österreich flüchten würden, sagt Oberösterreichs FP-Chef Manfred Haimbuchner. Daher habe man als FPÖ eine eigene Online-Petition mit dem Namen "Festung Österreich" gestartet.

"Wir fordern die Bundesregierung auf, sich national als auch auf europäischer Ebene endlich dafür zu verwenden, das Asylsystem an die Erfordernisse des 21. Jahrhunderts anzupassen", sagt der Sicherheitssprecher des FPÖ-Parlamentsklubs, Hannes Amesbauer. "Niemand kann ein Asylrecht in Österreich haben, wenn er davor ganze Kontinente und unzählige Staaten durchquert hat." Amesbauer tourt aktuell durch die Bundesländer, um für die Petition zu werben. Am Donnerstag war er in Linz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.