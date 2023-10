FPÖ sieht weiter linksextreme Bedrohung in Österreich

Er führt dies vor allem auf die Regierungsbeteiligung der Grünen zurück. Auch die Erstellung des Rechtsextremismus-Berichts durch das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands, für ihn eine "kommunistische Tarnorganisation", kritisiert Hafenecker.

Vor allem bereiten dem Freiheitlichen Vorfälle im Ausland Sorgen, wie etwa der mögliche Anschlag auf AfD-Chef Tino Chrupalla. Aber auch die sogenannte "Hammer-Bande", die für Anschläge in Deutschland, aber auch in Ungarn verantwortlich gemacht wird. Der FPÖ-Generalsekretär sprach von einem angeblichen Konnex zu einem Innsbrucker Cafe, dass vom Kulturministerium gefördert worden sein soll und forderte dazu Aufklärung von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).

Kritik am Umgang mit Linksextremismus gab es auch vom freiheitlichen Justizsprecher Harald Stefan - ebenfalls mit Blick nach Deutschland und dortigen Aufrufen gegen AfD-Politiker. "Bei Rechten liegt schnell Kriminalisierung am Tisch", beschwerte er sich. Linksextreme Taten würden hingegen verharmlost, was bis zu einer Solidarisierung mit den mutmaßlichen Tätern reiche. "Es geht darum, die FPÖ als Hasser darzustellen", ging Stefan auch indirekt auf das geleakte SORA-Papier an die SPÖ ein.

Video: Das Statement von Hafenecker

