FPÖ-Reform: Zu Jahresende soll der Verhaltenskodex gelten

Mit Ende des Jahres sollen die strengeren Compliance-Regeln, die sich die FPÖ geben will, in Kraft treten: Flankiert von den Leitern der beiden Reformgruppen, den Oberösterreichern Manfred Haimbuchner (Landeshauptmann-Stv.) und Andreas Rabl (Bürgermeister von Wels), verkündete FP-Obmann Norbert Hofer am Donnerstag das Ergebnis der FP-Parteiklausur. Am Vorabend hatte es einstimmige Voten für die Reformpläne gegeben.

Es solle Richtlinien "wie in der Privatwirtschaft" mit einem Verhaltenskodex und Handlungsanweisungen geben, zudem einen "Compliance-Officer" sowie Ansprechpartner in den Ländern. Auch Trainings und Schulungen für die Funktionäre sind geplant. "Es geht nicht nur darum, aus den Lehren der Vergangenheit die Schlüsse zu ziehen", sprach Haimbuchner den Ibiza- und den Spesenskandal an. Es werde sichergestellt, dass keine Schlampereien mehr passieren.

Video: FPÖ-Neustart mit neuen Regeln. Die abschließende Pressekonferenz aus Leoben zum Nachsehen.

"Heimat neu denken" heißt das inhaltliche Positionspapier, das unter der Anleitung von Rabl, der Salzburger Landesparteichefin Marlene Svazek und Vorarlbergs Parteichef Christof Bitschi erarbeitet wurde. Laut Rabl hat sich bei der Umfrage herausgestellt, dass die FPÖ mit ihren Schwerpunkten Migration, Sicherheit und Soziales durchaus richtig liege. Diese wolle man zum Teil verbreitern, etwa was "Unterwanderung unserer Gesellschaft" durch den "politischen Islam" betreffe. Der Begriff "Schutz der Heimat" beziehe sich auch auf die ländliche Infrastruktur, konkret den Ausbau der Digitalisierung, aber auch der Autobahnen. Stärker konzentrieren will sich die FPÖ künftig auf die Familienpolitik. Hier sei man zur Erkenntnis gelangt, dass das Modell "Vater, Mutter, Kind" nicht mehr zeitgemäß sei, berichtete Rabl. Künftig wollen sich die Freiheitlichen verstärkt auf Alleinerziehende konzentrieren.

Der neue Generalsekretär Michael Schnedlitz sei "kein Angebot" an die Identitären, verteidigte ihn Hofer. 2016, als Schnedlitz die Identitären-Bewegung "begrüßt" haben soll, sei eine "ganz andere Situation" vorgelegen: Die Bewegung habe sich "anders entwickelt", Schnedlitz sei ein "ruhiger, besonnener Mensch", sagte Hofer.

Der zurückgetretene Generalsekretär Harald Vilimsky bleibt FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament und soll auch den Wiener Wahlkampf managen.