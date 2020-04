FPÖ-Parteimitglied postete am Hitler-Geburtstag Eiernockerl-Foto

Eines der ausgetretenen Mitglieder hatte am Hitler-Geburtstag ein Foto von Eiernockerln mit grünem Salat gepostet, ein weiteres hatte den Beitrag kommentiert. Das Posting, das an Adolf Hitlers Geburtstag dessen angebliche Lieblingsspeise zeigte, sorgte auf Social Media für Aufregung. Die beiden FPÖ-Mitglieder werden nun "ihre schriftlichen Austrittserklärungen umgehend an die Landesgeschäftsstelle der FPÖ Burgenland übermitteln", betonte Petschnig.

