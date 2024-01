FPÖ ortet "Angriff auf die Selbstbestimmung" durch die WHO

Erstere sei ein "Instrument zur Durchsetzung von Machtinteressen", zweitere ein "Fall für die Intensivstation", schimpfte Klubobmann Herbert Kickl.

"Wenn man WHO hört, dann glaubt man fast, es handle sich um eine Wohltätigkeitseinrichtung die unter dem Dach der Vereinten Nationen gegründet wurde", sagte Kickl eingangs. "In Wahrheit" gehe es dieser jedoch nur darum, "unter dem Deckmantel des Gesundheitsschutzes ihre Pläne von einem 'neuen Menschen' umsetzen zu wollen", so sein Vorwurf unter Bezugnahme auf den Pandemievertrag, über den derzeit verhandelt wird. Mit der geplanten rechtlich nicht bindenden Vereinbarung wollen sich die 194 Mitgliedsstaaten der WHO besser auf künftige Pandemien vorbereiten.

Lesen Sie auch:

Kickl sieht durch die WHO die Selbstbestimmung "auf individueller und staatlicher Ebene" in Gefahr, denn diese würde Maßnahmen "ohne Diskussion durchsetzen. Und wenn sich die WHO in Zukunft dazu entschließt, die nächste Pandemie auszurufen, dann sind die nationalen Parlamente nur noch Nebendarsteller." Der Kampf gegen "übergeordnete, internationale Organisationen ist ein Kernprogramm der FPÖ". Alle anderen Parteien würden hingegen die Interessen der "großen Organisationen" verfolgen, und seien damit "eigentlich ein Fall für den Verfassungsschutz", so Kickl.

"Man sieht wo die Radikalität beheimatet ist"

Auch auf das Weltwirtschaftsmeeting in Davos ging der selbst ernannte "Volkskanzler" in spe ein: "Man sieht wo die Radikalität beheimatet ist. Nicht bei den Freiheitlichen, sondern bei jenen, die das Projekt der 'neuen Normalität' weitertreiben."

Anlass der heutigen Pressekonferenz war die Präsentation des Buches "Die gestohlene Normalität" von Hannes Strasser und Gerald Hauser. "Alles was in diesem Buch steht ist bewiesen", versicherte der Arzt Strasser. Lockdowns hätten mehr Leben gefordert als das Virus, "jeder der geimpft wurde, wurde faktisch zum Versuchskaninchen", Geimpfte würden häufiger an Covid, aber auch an Krebs erkranken, behauptete Strasser, der selbst regelmäßig Teil der Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen war.

Diese Behauptungen halten aus wissenschaftlicher Sicht nicht stand. Alle zugelassenen Corona-Impfstoffe wurden umfassend überprüft und danach weiter überwacht und laut der Plattform "Our World in Data" weltweit bisher mehr als zwölf Milliarden Impfungen verabreicht. Trotz bedingter Marktzulassung in der EU wurden alle relevanten Phasen der Prüfung durchlaufen. Im Vorjahr wurde der Medizin-Nobelpreis Katalin Karikó und Drew Weissman für ihre Arbeit zur mRNA-Technologie zugesprochen. Auf Basis ihrer jahrzehntelangen Forschung wurden die mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt, "die zusammen Millionen Leben gerettet haben", betonte das Nobelpreiskomitee bei der Verkündung.

340 Anträge über das Impfschadengesetz zuerkannt

Die in Österreich dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) von Privatpersonen und Gesundheitspersonal gemeldeten Impfreaktionen und Nebenwirkungen waren überwiegend mild. Kopfweh wurde vor Fieber, Schmerzen an der Impfstelle, Müdigkeit und Gelenkschmerzen bisher am häufigsten registriert. Das BASG erfasste u.a. zwei vermutete Todesfälle durch Vakzin-induzierte thrombotische Thrombozytopenie, schwerwiegende Nebenwirkungen wie Thrombosen und Herzmuskelentzündungen und Thrombosen waren aber selten. Bei rund 21 Millionen verabreichten Covid-Impfungen in Österreich wurden bis Ende des Vorjahres über das Impfschadengesetz 340 Anträge zuerkannt und mehr als doppelt so viele abgelehnt, hatte eine APA-Anfrage beim Gesundheitsministerium diese Woche ergeben.

"Wir sind keine Schwurbler", betonte der blaue Abgeordnete Gerald Hauser, der gemeinsam mit Strasser zuvor schon die Bücher "Und die Schwurbler hatten doch recht..." und "Raus aus dem Corona Chaos" geschrieben hat. Beide Bücher seien Bestseller gewesen. Klar sei, "dass die nächste Pandemie bereits vorbereitet und diskutiert wird" und warnte im selben Atemzug noch vor einem Überwachungsstaat "nach chinesischem Vorbild" oder wie in dem Roman 1984 von George Orwell

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.