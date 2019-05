FPÖ mit leichtem Verlust zufrieden

Er sah in einer ersten Reaktion gegenüber dem ORF keinen Grund, das Misstrauensvotum gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag wegen des sehr starken ÖVP-Ergebnisses abzusagen.

Wien. Das werde im Parlamentsklub am Montag besprochen, Kurz habe aber schon zwei Regierung gesprengt. "Er steht nicht für Stabilität und wenn Sie mich fragen, verdient er kein Vertrauen."

Für Vilimsky ist die FPÖ "stabil geblieben, wir haben die Mandate gehalten". "Jetzt beginnt die größte Wählerrückholaktion". Die Ibiza-Affäre habe "Schaden verursache, keine Frage, aber wir holen uns ungeachtet dessen die Wähler zurück".

AfD-Politiker lobt FPÖ: "Krisenmanagement lehrbuchmäßig"

Die Alternative für Deutschland (AfD) freut sich über das FPÖ-Ergebnis bei der Europawahl. "Das Krisenmanagement der FPÖ war lehrbuchmäßig", sagte Maximilian Krah, EU-Spitzenkandidat in Sachsen, am Sonntagabend der APA in Brüssel. Man sei zuversichtlich, dass es für die Freiheitlichen bei der Nationalratswahl im Herbst keine Verluste geben werde.

Dass die Freiheitlichen trotz Ibiza-Video nur vergleichsweise wenig verloren haben, begründete Krah wie folgt: "Die Leute sind verärgert über die Methoden, die hier angewendet wurden." Die Wähler seien nicht bereit, sich manipulieren zu lassen. Aus Sicht der AfD spreche überhaupt nichts dagegen, die FPÖ in eine mögliche gemeinsame rechte EU-Parlamentsfraktion aufzunehmen. "Die persönliche Vertrauensbasis ist da", sagte Krah.

Harald Vilimsky konnte Auswirkungen des Skandals nicht aufhalten

Trotzdem konnte Harald Vilimsky den Ibiza-bedingten Rückfall der FPÖ nicht aufhalten. So sehr er und seine Getreuen sich mühten den Spieß umzudrehen, gelungen ist es nicht, zeigen die bisher vorliegenden Zahlen.

Dabei war der Wahlkampf für den Spitzenkandidaten und Generalsekretär der Freiheitlichen lange ganz gut gelaufen. Sanfter im Ton als von ihm gewohnt schlug er sich in TV-Konfrontationen beachtlich und nutzte dabei das Alleinstellungsmerkmal als kräftiger EU-Kritiker. Bekannter kam einem Vilimsky freilich im Wahlkampf-Finale vor, als er in rüdem Ton Gegenangriffe post Ibiza ritt.

Schon immer galt er eher als Raubein, im Gedächtnis blieb sein Taser-Selbstversuch, per Video festgehalten. Sicherheitspolitik ist soundso sein nationales Steckenpferd. Als Innenminister bei Türkis-Blau war der Law-And-Order-Freak im Gespräch, Bundespräsident Alexander Van der Bellen verhinderte das prophylaktisch.

Das hängt mit Vilimskys Agieren auf europäischer Ebene zusammen, wo er seit etlichen Jahren an einer rechten Allianz bastelte, die umstrittene Persönlichkeiten wie Marine Le Pen aus Frankreich und den italienischen Innenminister Matteo Salvini umfasst. Von einem Austritt aus der EU will Vilimsky allerdings nichts mehr wissen: "Dies ist keine Austrittsallianz", beteuerte er nach einem Treffen mit Le Pen. Man gehe vielmehr den "Weg der Reform". Für Aufsehen sorgt er auch mit persönlichen Untergriffen bevorzugt gegen Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

In die Politik kam der gelernte Werbe-Fachmann Anfang der 1990er-Jahre. Der Wiener absolvierte einen Hochschullehrgang für Öffentlichkeitsarbeit und wurde nach einem Jahr beim Kuratorium für Verkehrssicherheit 1991 Pressereferent im FPÖ-Parlamentsklub. 1996 wechselte er in derselben Funktion ins Wiener Rathaus, wo der Getreue von Heinz-Christian Strache 2004 bis 2006 auch Landesparteisekretär war. Damals konnte er schon auf einige Jahre kommunalpolitischer Erfahrung - als Bezirksrat in Wien Mariahilf bzw. als dortiger FPÖ-Obmann - zurückblicken.

Nach der Abspaltung des BZÖ 2005 blieb er auf Seite Straches und fungiert seit Februar 2006 als Generalsekretär in der FPÖ-Bundespartei. Nach der Nationalratswahl im selben Jahr zog er auch in den Nationalrat ein und blieb dort bis zu seinem Wechsel nach Brüssel im Jahr 2014. Auch danach blieb Vilimsky - einer der gar nicht so vielen Nicht-Burschenschafter in der blauen Elite - der heimischen Innenpolitik stets treu. Weiterhin als Generalsekretär tätig war und ist er stets bereit, Breitseiten gegen den politischen Gegner zu feuern. Der 52-Jährige hat sich selbst nie als Parteiintellektueller definiert sondern eben eher als Mann fürs Grobe. Hart ist er freilich auch im Nehmen, das sogar privat: er hat nämlich mit dem Motorrad die Sahara durchquert. Politisch hat Vilimsky heute freilich einen unangenehmeren Tiefschlag hinnehmen müssen.

Zur Person: Harald Vilimsky, am 22. Juli 1966 in Wien, geboren, 1990 Hochschullehrgang für Öffentlichkeitsarbeit, ab 1991 Pressereferent im FPÖ-Parlamentsklub, später im Wiener Landtagsklub. Ab 2001 Bezirksrat in Mariahilf, ab 2004 Landesparteisekretär der Wiener FPÖ. Ab 2006 Generalsekretär der FPÖ und Nationalratsabgeordneter. Seit 2014 EU-Abgeordneter. Vilimsky ist verheiratet und Vater einer Tochter.

