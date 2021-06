FPÖ: Mehrere Landeschefs drängen auf rasche Entscheidung

Auf eine rasche Entscheidung drängten am Freitag die Landesparteien aus Tirol, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland. Oberösterreichs Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner hatte zuvor vorgeschlagen, sich „für eine Entscheidung dieser Tragweite entsprechend Zeit zu nehmen“.

Tirols FP-Chef Markus Abwerzger plädierte für eine Designierung von Klubchef Herbert Kickl als künftiger Parteichef schon bei der Präsidiumssitzung am Montag. "Wir sollten keine Zeit verlieren. Acht von neun Landesparteien haben sich für Herbert Kickl ausgesprochen", sagte Abwerzger und richtete den oberösterreichischen Parteifreunden aus: "Es gibt neun Landesparteien - und nicht nur eine". Die Kür Kickls auf einem Bundesparteitag sollte dann "innerhalb kürzester Zeit" erfolgen - also noch im Juni oder Anfang Juli. Es würde ihn übrigens "sehr freuen", wenn Innsbruck als Ort für den Bundesparteitag ausgewählt werde - dort hatte sich 1986 Jörg Haider an die Spitze der Partei "geputscht".

Svazek: "Brauchen einen gewählten Obmann"

Auch der burgenländische Landesparteiobmann Alexander Petschnig sprach sich für eine "möglichst rasche" Entscheidung für einen neuen Parteichef aus. Verzögerungen halte er "nicht für klug. Mir ist nicht bewusst, was das bringen soll aus Sicht der Bundespartei, und um die geht es schließlich", so Petschnig. Ähnlich die Salzburgerin Marlene Svazek: "Die Partei ist zwar voll handlungsfähig, braucht aber wieder einen gewählten Obmann und das so bald wie möglich." Und auch der geschäftsführende Kärtner Obmann Erwin Angerer plädierte für eine rasche Entscheidung: "Man sollte alle möglichen Varianten überlegen, aber eine Entscheidung nicht zu lange hinausschieben", verwies Angerer auch darauf, dass man für etwaige Nationalratswahlen gewappnet sein müsse. In der Kärntner Landespartei sei es zwar "kein Geheimnis", dass es auch kritische Stimmen gegen Kickl gibt: "Aber ich spüre schon, dass in Kärnten eine Mehrheit für Herbert Kickl gegeben ist."

Am 26. September findet die Landtagswahl in Oberösterreich statt. Was die oberösterreichische FP-Landesgruppe dem Vernehmen nach auf jeden Fall verhindern will, ist, dass der Bundesparteitag etwa im August oder September stattfindet.

Nach Haimbuchner, dem Steirer Mario Kunasek und dem Wiener Dominik Nepp nahm sich am Freitag auch Niederösterreichs FP-Chef Udo Landbauer aus dem Spiel als eventueller Hofer-Nachfolger. "Ich selbst habe keine Ambitionen", betonte er. "Mein Fokus liegt alleine auf der Obmannschaft in Niederösterreich, wo es ein klares Ziel gibt, nämlich die Absolute der ÖVP zu brechen." Von einem Hinauszögern der Chef-Frage im Bund hält Landbauer auch nichts, er forderte vielmehr eine möglichst rasche Klärung ohne monatelange Personaldebatten: "Das sind wir auch unseren Wählern und Funktionären schuldig."