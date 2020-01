FPÖ lehnt Alma Zadic als Ministerin ab

Er begründete diese Forderung damit, dass Zadic erstinstanzlich verurteilt sei. Wenn der Bundespräsident Herbert Kickl von einem Regierungsamt ausgeschlossen habe, dann dürfe er nun nicht mit zweierlei Maß messen, argumentierte Hafenecker.

Die Vorwürfe entsprechen nicht den Fakten. Zadic hatte auf Twitter das Foto eines Burschenschafters geteilt, der Donnerstagsdemonstranten vom Fenster aus den Hitlergruß gezeigt haben soll. Das Bild kommentierte sie mit "Keine Toleranz für Neonazis, Faschisten und Rassisten." Wegen übler Nachrede war sie erstinstanzlich zu einer Geldstrafe von 700 Euro verurteilt worden, Zadic ging aber in Berufung, das Verfahren ist noch offen.

In den sozialen Medien war Zadic in den vergangenen Tagen vielen Hasspostings ausgesetzt. Die Grünen stellten in einer Aussendung klar, dass die designierte Justizministerin nicht muslimischen Glaubens, sondern ohne religiöses Bekenntnis sei.

