FPÖ-Kandidat Rosenkranz skizziert "Weg zur Bundespräsidentschaft"

Am heutigen Dienstag startet das Sammeln der Unterstützungserklärungen. Denn um bei der Wahl antreten zu können, muss jeder Kandidat bis 2. September mindestens 6.000 solche Erklärungen vorlegen. Für FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz, dessen Partei als einzige der Nationalratsfraktionen einen Kandidaten nominiert hat, wird das Überschreiten der 6000er-Marke wohl keine Hürde darstellen.

Ganz gelassen kann Rosenkranz aber nicht in diese Phase gehen. Wie berichtet, hat die FPÖ turbulente Tage hinter sich. Vergangene Woche war Hans-Jörg Jenewein, enger Vertrauter von FPÖ-Chef Herbert Kickl, aus der Partei ausgetreten. Nur wenige Tage danach wurde Jenewein ins Spital eingeliefert. Er war in seinem Haus in Niederösterreich bewusstlos aufgefunden worden.

Ursprünglich sollte die Pressekonferenz mit Walter Rosenkranz gestern stattfinden, der Termin wurde dann aber um einen Tag verschoben. Der blaue Präsidentschaftskandidat spricht ab 10.30 Uhr über seinen "Weg zur Bundespräsidentschaft".