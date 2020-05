FPÖ gedachte an umstrittenem Trümmerfrauen-Denkmal

Parteichef Norbert Hofer sprach beim Denkmal an der Mölker Bastei in Wien von einem "Zeichen des Gedenkens und der Dankbarkeit". An der Kranzniederlegung nahmen unter anderem auch Wiens FP-Vizebürgermeister Dominik Nepp und Volksanwalt Walter Rosenkranz teil.

"Die Trümmerfrauen haben den Grundstein für unseren heutigen Wohlstand gelegt. Man kann Ihnen gar nicht genug danken", meinte Hofer bei der Aktion zum Weltkriegsende. So seien es auch in der jetzigen Coronavirus-Krise vorwiegend Frauen, "die mit ihrer Anstrengung in systemrelevanten Berufen unser Österreich und unser Wien zur alten Stärke zurückführen werden", sagte Nepp bei der Kranzniederlegung. Auch FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch und Frauensprecherin Rosa Ecker waren beim Gedenken anwesend.

Das politisch umstrittene Denkmal für die "Trümmerfrauen" war vom FPÖ-nahen Cajetan-Felder-Institut auf privatem Grund errichtet und im Oktober 2018 eingeweiht worden. Es soll an den Einsatz der Frauen beim Wiederaufbau während und nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Historiker sehen das Denkmal kritisch, denn wissenschaftliche Untersuchungen hätten gezeigt, dass vielfach ehemalige Nationalsozialistinnen zum Wiederaufbau zwangsverpflichtet wurden. Sie wollte die Stadt Wien nicht ehren und ging zum Projekt auf Distanz. Das Denkmal werfe einen Schatten auf das Schicksal jener Frauen, die das NS-Regime nicht überlebt haben, heiß es damals vonseiten der Stadt.

