FPÖ fordert Mehrwertsteuersenkung auch für Beherbergung

Die Mehrwertsteuer auf die Beherbergung müsse auch auf 5 Prozent gesenkt werden, sonst werde die an sich gut gemeinte Entlastung wieder nicht die gewünschte Wirkung erzielen, warnt FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser am Samstag in einer Aussendung.

"Wieder einmal schafft die türkis-grüne Regierung einen Fleckerlteppich. So wird ein Unternehmer mehrere Steuersätze anwenden müssen - einen für das Frühstück und Essen mit 5 Prozent, einen anderen für die Übernachtung mit 10 Prozent. Das administrative Chaos ist daher vorprogrammiert", so Hauser, der die zuständige Bundesministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) fragte: "Wer berät Sie eigentlich, Frau Bundesministerin?" Österreich stolpere so von einem Schlamassel ins nächste.

