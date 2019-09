FPÖ distanziert sich nach Spesenaffäre von Strache und denkt an Opposition

Die Staatsanwaltschaft Wien hat am Donnerstag offiziell bestätigt, dass man gegen den ehemaligen FP-Chef Heinz-Christian Strache, dessen früheren Leibwächter und Straches einstige Büroleiterin in der Spesenaffäre ermittelt. In "umfangreichen Vernehmungen" der Mitarbeiter sei man dem Verdacht nachgegangen, dass beide "seit mehreren Jahren Privatausgaben von Strache im Wege von Scheinbelegen der Freiheitlichen Partei verrechnet hätten", teilte die Behörde mit. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Video: Ermittlungen gegen Strache

Weil der Schaden den Wert von 5000 Euro übersteige, würde den Verdächtigen bei Verurteilung wegen Untreue eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren drohen. Dass Strache im Gegensatz zu seinen Ex-Mitarbeitern noch nicht einvernommen wurde, sei durchaus üblich, so die Justiz. Das Verfahren laufe seit 18. September. Es habe sich aus "Beweisergebnissen der Causa Ibiza" entwickelt.

Schon vor dieser offiziellen Bestätigung hat in der FPÖ die Absetzbewegung vom ehemaligen Fahnenträger voll eingesetzt. Meldungen vom Luxusleben des Ehepaares Strache bis hin zur 2500-Euro-Miete für die Privatvilla, die man sich von der Partei rückerstatten ließ, seien "Gift für die bis dahin gute Kampagne" von Norbert Hofer, bestätigt ein FP-Funktionär den OÖNachrichten.

FP-Chef Hofer selbst appellierte am Donnerstag an die Wähler, trotz der Turbulenzen zur FPÖ zu stehen. Für das Aufkommen der jüngsten Affäre so kurz vor der Wahl macht man in der FPÖ hinter vorgehaltener Hand "die Lichtenfelsgasse" (Sitz der ÖVP-Zentrale, Anm.) verantwortlich. Denn in der Justiz sei schon seit 2015 bekannt, dass der Polizist und Leibwächter Oliver R. belastendes Material gegen Strache sammle.

Straches politische Karriere sei damit dennoch beendet. Es gilt sogar als möglich, dass der Schlussstrich bis hin zum Parteiausschluss schon am kommenden Dienstag gezogen wird, wenn die Vorstände der Wiener FPÖ und der Bundespartei zur Wahlanalyse tagen. Die frontale Kritik des niederösterreichischen FP-Landesrates Gottfried Waldhäusl (siehe Kasten) ist ein Indiz dafür, dass die Schonzeit für Strache vorbei ist.

Unter blauen Insidern heißt es, dass die zuletzt bei 21 bis 23 Prozent konsolidierten Umfragewerte durch die Spesenaffäre signifikant auf 17 bis 18 Prozent abgestürzt seien. Was die Grundthese der Meinungsforschung, wonach sich Negativereignisse, die allzu knapp vor dem Wahltermin passieren, kaum mehr auswirken sollen, widerlegen würde.

Spekulationen, wonach bei einem Wahlergebnis unter der 20-Prozent-Marke bei den Freiheitlichen kein Stein auf dem anderen bleiben könnte, werden zumindest im Umfeld von Hofer und von dessen Stellvertreter Herbert Kickl ins Reich der Legenden verwiesen. Unter den blauen Landeschefs herrsche die Einsicht, dass die Misere um Ibiza und Strache ohne Hofers Einsatz noch viel schlimmer ausgefallen wäre, heißt es.

Nach der Wahl zeichnet sich aber eine Kursänderung ab. Nicht nur in der ÖVP von Sebastian Kurz schwindet die Lust an der Neuauflage der geplatzten Koalition täglich. Auch in der FPÖ gewinne der Gedanke, "in der Opposition zu regenerieren anstatt sich von Kurz den Rest geben zu lassen" Anhänger, sagt ein blauer Stratege im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Waldhäusl-Kritik und Gartenzaun-Sorgen

Wenn sich herausstelle, dass Heinz-Christian Strache „tatsächlich ein Brandstifter ist, soll er auch mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft“ werden, ging der niederösterreichische FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl gestern im Ö1-Radio mit dem Ex-Parteichef hart ins Gericht. Im Sommer hat sich Waldhäusl gewundert, dass Strache, „wenn er vor dem Scherbenhaufen seines Lebenswerkes steht, dennoch jeden zweiten Tag in die Scherben tritt“.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die FPÖ auch den Gartenzaun rund um das Privathaus von FP-Chef Norbert Hofer im Burgenland bezahlt hat. Die Partei bestätigte die Finanzierung und betonte, dass man die Maßnahme auf Anraten der Behörden aus Sicherheitsgründen gesetzt habe, als Hofer 2016 bei der Bundespräsidenten-Wahl angetreten sei.

Strache und Ex-FP-Klubobmann Johann Gudenus standen beim Ibiza-Video nicht unter Einfluss von Drogen oder K.o.-Tropfen. Zu diesem „eindeutigen“ Schluss kommt das Institut für Rechtsmedizin an der Berliner Charité nach einer Analyse des sechs Minuten langen Ibiza-Videos.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at