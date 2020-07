FPÖ-Chef Hofer über Sechserrunden und den türkis-blauen Postenschlüssel

Zumindest neue atmosphärische Einblicke in die einstige türkis-blaue Regierungszusammenarbeit lieferte FP-Chef Norbert Hofer bei seiner gestrigen Befragung im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Die "Sechserrunde", das mehr oder weniger regelmäßige Treffen der Spitzen von ÖVP und FPÖ, sei "in hohem Maße privater Natur" gewesen, sagte er. Nur um dann doch zu verraten, dass Kanzler Sebastian Kurz als Gastgeber "selbst eine Jause hergerichtet" oder den damaligen FP-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache bei seinen Rauchpausen aus Höflichkeit auf den Balkon begleitet habe.

Ja, auch politische Diskussionen seien geführt worden – über diese war Hofer aber eher schweigsam. Immerhin bestätigt er aber die zwischen ÖVP und FPÖ vereinbarte Aufteilung bei der Besetzung von Aufsichtsratsposten im Verhältnis von 2:1 zugunsten des jeweils ressortführenden Ministers. Dass dabei Parteigünstlinge zum Zug gekommen seien oder gar Parteispenden geflossen wären, wies Hofer, in dessen Wirkungsbereich als früherer Verkehrsminister viele Besetzungen fielen, zurück: "Ich habe in meinem ganzen Leben nie eine Parteimitgliedschaft oder eine Parteispende verlangt für Postenbesetzungen." Es sei stets "der Bestgereihte zum Zug gekommen".

Dass er kein Geld genommen habe, gelte auch für den zuletzt aufgetauchten Vorwurf rund um die 2018 erfolgte Bestellung von Siegfried Stieglitz in den Asfinag-Aufsichtsrat und dessen Spende an einen FP-nahen Verein. Näher ausführen wollte Hofer die Sache nicht: Er berief sich wegen der laufenden Ermittlungen gegen ihn auf sein Entschlagungsrecht.

Zunehmend genervt war der zunächst ruhig wirkende FP-Chef von Nachfragen des Grün-Mandatars David Stögmüller zur Bestellung von Kathrin Glock, Frau des Waffenproduzenten Gaston Glock, in den Austro-Control-Aufsichtsrat. Auch hier wollte er sich mehrfach entschlagen. Nicht involviert gewesen sein will Hofer in die Bestellung des FP-Bezirksrats Peter Sidlo in den Casag-Vorstand, er habe Sidlo überhaupt bei dessen gestrigem Auftritt im U-Ausschuss "zum ersten Mal getroffen".

Hofer: „Ich habe nie Geld genommen“ (Video)

Kein Interesse an Glücksspiel

Mit Straches Ansage im Ibiza-Video, dass der Glücksspielkonzern Novomatic "alle zahlt", könne er nichts anfangen, so Hofer. Keine Erinnerung wollte er daran haben, dass in der Regierungskoordination eine von der ÖVP geplante Novelle des Glücksspielgesetzes zurückgezogen wurde, was sein VP-Gegenüber, Finanzminister Gernot Blümel, im Ausschuss erklärt hatte. Die Erinnerungslücke könnte aber auch daher rühren, dass ihn "Glücksspiel genau null interessiert", räumte Hofer ein. Sehr wohl erinnerlich war ihm, dass sich Strache eine stärkere Sportförderung durch Glücksspieleinnahmen wünschte und mit der türkisen Erfüllung der Postenvereinbarung unzufrieden war.

Nach Hofer war der FP-nahe ÖBB-Finanzvorstand Arno Schiefer als Zeuge geladen. Er bemühte sich, seine Rolle als blaues Mastermind im Postenkarussell kleinzureden. Zwar sei er in den Regierungsverhandlungen als "Experte für Standort, Verkehr und Infrastruktur" mit am Tisch gesessen, so Schiefer. Bei anstehenden Postenbesetzungen habe er aber nur "punktuell über Lebensläufe drübergeschaut", nicht aber Personen vorgeschlagen. Leicht sei es freilich nicht gewesen, Leute zu finden, die auf blauem Ticket etwas werden wollten, sagte er.

Eine eigene Erklärung lieferte Schiefer für die von ihm "Gentlemen’s Agreement" genannte Postenaufteilung: Diese sei ein Weg gewesen, den Proporz und die durch die 50:50-Verteilung entstandene Blockadepolitik von Rot-Schwarz zu beenden.

ÖVP lädt Doskozil

Auch die ÖVP hat nun ihre Ladungsliste für die Herbsttermine im U-Ausschuss vorgelegt. Kommen soll Burgenlands SP-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der der FPÖ zu Vereinsgründungen geraten haben soll. Ebenfalls geladen: Ilse-Maria Vrabl-Sanda, Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at