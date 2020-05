FPÖ-Chef Hofer schließt Gudenus-Comeback aus 

"Nein, Johann Gudenus wird nicht noch einmal bei der FPÖ in die Politik einsteigen", sagte Parteichef Norbert Hofer am Dienstag in der ZiB2 des ORF.

Video: Im ZIB-2-Interview erklärt FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer, warum er die Rücknahme fast aller Corona-Schutzmaßnahmen fordert.

Auch Gudenus selbst, der nach Ibiza von allen politischen Ämtern zurückgetreten und auch aus der freiheitlichen Partei ausgetreten war, habe das bereits ausgeschlossen, so Hofer. Zuletzt war der langjährige Weggefährte von Heinz-Christian Strache allerdings bei der FPÖ-Corona-Demo am Heldenplatz aufgetaucht.

