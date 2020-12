FPÖ-Chef Hofer rechnet mit baldigen Neuwahlen

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag verwies er auf die jüngsten "Streitereien und Dispute" innerhalb der türkis-grünen Koalition. Diese erinnerten ihn an die Auseinandersetzungen in der Großen Koalition in den Jahren 2016 und 2017. Zum Teil seien in den vergangenen Tagen offene Dispute zwischen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zu beobachten gewesen. Auch erinnerte Hofer an die "massive Kritik" des VP-Wirtschaftsbundes an der angekündigten Erhöhung der Normverbrauchsabgabe oder an die Differenzen zwischen den Regierungspartnern in Sachen Flüchtlinge. Die Flüchtlingsströme werden im kommenden Jahr wieder zunehmen, zeigte sich der FPÖ-Chef überzeugt: "Und es ist schwer vorstellbar, dass die Grünen die notwendigen Maßnahmen mittragen."

Das "Beste der beiden Welten" werde zunehmend zum "Krieg der Welten", höhnte Hofer. In dieser Phase sei dies jedoch schädlich für das Land. Die Regierung sei mit Kleinigkeiten beschäftigt und würde die notwendige Abstimmung vermissen lassen.

Ihm sei zugetragen worden, so Hofer, dass die ÖVP schon Plakatflächen für das Frühjahr bestellt habe. "Ob das eine Zwischenkampagne ist, oder ob das mehr bedeutet, wissen wir nicht." Aber auch die Freiheitlichen würden aufrüsten und die Weichen so stellen, "dass wir im kommenden Jahr auch im Rahmen einer Kampagne präsent sein können", betonte der freiheitliche Bundesparteiobmann.

Beim einem Treffen mit Kurz am Montag habe er diesen nicht nach dem Koalitionsklima befragt. "Das tut man einfach nicht." Bei dem Gespräch sei es um Sachthemen gegangen. Etwa habe man über die Auswirkungen der Coronakrise gesprochen, so Hofer. Ferner unterhalte er zu allen Parteichefs ein gutes Verhältnis. Dies sei wichtig für die Zusammenarbeit im Parlament.

Regelmäßige Tests in Heimen gefordert

Außerdem fordert Hofer regelmäßige Testungen von Bewohnern und Besuchern in Alters- und Pflegeheimen. Diese könnten vom Bundesheer durchgeführt werden, sagte der freiheitliche Bundesparteiobmann bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Zudem brauche es eine Tragepflicht von FFP2-Masken für Besucher derartiger Einrichtungen. Jedenfalls sollte aber von der Regelung von nur einem Besucher pro Woche abgegangen werden. Einsamkeit sei ein großes Problem für alte Menschen, so Hofer: "Wir müssen sicherstellen, dass Eltern und Großeltern ihre zum Teil letzten Monate nicht in Einsamkeit verbringen müssen."

Kritik kam von Hofer an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Dieser habe im Sommer versprochen, die Testungen in den Alters- und Pflegeheimen auszubauen: "Das war ein leeres Versprechen." Die Auswirkungen könne man täglich sehen. Die Situation in den Pflegeheimen sei "schwierig und angespannt". Der Gesundheitsminister tue zu wenig und zum Teil das Falsche, so Hofer. Auch dürfe dieser nicht die Verantwortung an die Länder abwälzen. Hofer verwies zudem in seiner Kritik auf die "qualitativ minderwertigeren China-Masken", die an Alters- und Pflegeheime geliefert wurden, oder das von Covid-19 schwer getroffene Pflegeheim im steirischen St. Lorenzen im Mürztal, bei dem das Bundesheer die Betreuung übernehmen musste. Anschober sei aktuell nicht in der Lage, Heimbewohner zu schützen.

Auch übte er Kritik an der Verordnung, die laut Hofer zulässt, dass Besucher von Alters- und Pflegeheimen einen gewöhnlichen Nasen-Mundschutz benutzen, sofern keine FFP2-Masken vorhanden seien. Dies müsse geändert werden. Denn in Pflegeheimen seien jene Menschen, die höchst gefährdet sind.

Es braucht "langfristige Perspektive"

Die Haltung der Freiheitlichen zu den Massentests ist nach wie vor "kritisch", so Hofer. Wie man nun auch sehen könne, sei die Bereitschaft der Bevölkerung "eher gering". Die Regierung sei von einer Teilnahme von 60 Prozent ausgegangen. Wie man aber an Vorarlberg und Tirol sehen könne, hätten sich jeweils nur knapp über 30 Prozent beteiligt. Auch in Wien sei die Resonanz bisher nicht berauschend. Die Tests seien aus FPÖ-Sicht "sinnlos, weil das Testsetting falsch war und ist", bekräftigte Hofer und verwies auf die hohe Fehlerquote. Die extrem geringe Teilnahme stehe in keiner Relation zu den positiv Getesteten.

Am gestrigen ersten Handelstag habe man gesehen, wovor die FPÖ "immer" gewarnt habe, nämlich vor einem komprimierten Kundenaufkommen zu Weihnachten, findet Hofer. Viel klüger wäre gewesen, die Geschäfte unter Regeln offen zu halten, wie Maskenpflicht, Abstandsregeln und Desinfektionsspender. Alles, was die Regierung bisher unternommen habe, ziele auf Kurzfristigkeit ab. Es brauche aber eine "langfristige Perspektive". Wirtschaftsforscher würden davon ausgehen, dass zehn Prozent aller heimischen Betriebe in den nächsten beiden Jahren die Tore für immer schließen werden, so Hofer: "Im Gastrobereich ist es noch schlimmer."

Österreich müsse für die Zukunft "effizienter" gemacht werden. Etwa müsse man versuchen, Mittel in der Verwaltung freizumachen, so Hofer, der einmal mehr für einen Österreich-Konvent warb, wie in den Jahren 2003 bis 2005, bei dem über Vorschläge für eine grundlegende Staats- und Verfassungsreform beraten wurde. Und statt der angekündigten Erhöhung der Normverbrauchsabgabe (NoVA), die aus seiner Sicht der Umwelt nichts bringe, aber den Unternehmen das Leben schwer mache, schlug der FPÖ-Bundesparteiobmann die Erhöhung der Mineralölsteuer vor. Zudem brachte er eine Umweltprämie für alte Fahrzeuge in Höhe von 3.000 Euro aufs Tapet. Die eine Hälfte soll der Fahrzeughandel berappen, die andere Hälfte soll vom Staat kommen. Denn alte Fahrzeuge seien die größten Umweltsünder