FPÖ-Chef Herbert Kickl nicht mehr in Quarantäne

"Jetzt ist es amtlich: Schallenberg, Mückstein und Co. können sich wieder so richtig warm anziehen, denn meine Quarantäne ist zu Ende", so Kickl. Den ersten Tag in "Freiheit" habe er für einen Spaziergang im Wienerwald genutzt. In seinem Posting kündigte Kickl auch "einen Protestmarsch für unsere Freiheit, gegen Impfzwang und gegen die Abschaffung unserer Grund- und Freiheitsrechte" an.

Der FPÖ-Chef hatte am 15. November seinen positiven Corona-test bekannt gemacht. Die Geschäfte als Partei- und Klubobmann habe er von daheim mit "milden Symptomen" fortgeführt, heißt es.