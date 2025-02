FPÖ bringt Neuwahlantrag ein

Zwar rechnet Parteichef Herbert Kickl nicht damit, dass dieser Unterstützung findet, wie er in einer Pressekonferenz am Dienstag sagte. Allerdings liege dann der Antrag im Parlament und könne "jederzeit scharf gemacht werden". Weiters will die FPÖ ein "Verbotsgesetz" gegen den politischen Islam sowie schärfere Regeln für Asylwerber beantragen. Insgesamt wollen die Freiheitlichen in der morgigen Sitzung rund 30 Anträge einbringen. Die Themenpalette reicht von Migration über Bildung ("Deutsch vor Schuleintritt") bis zur Forderung der Verlängerung des Grundwehrdienstes.

Kickl sieht - nach den gescheiterten Verhandlungen mit der ÖVP - eine sich anbahnende türkis-rot-pinke Dreierkoalition von der Bevölkerung kaum legitimiert und spricht sogar von einer "Demokratiekrise", die für die Bevölkerung "brandgefährlich" sei. So sei das Wahlergebnis unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen, etwa bei den Zahlen zu Budget und Wirtschaftsleistung, zustande gekommen: "Die Wähler sind von den Regierenden vor der Wahl eiskalt belogen worden."

Auch sonst sparte Kickl nicht mit Angriffen gegen die "Einheitspartei", wie er es nennt. So sei der Anschlag in Villach mit einem Toten die Folge fehlgeleiteter Migrationspolitik. FP-Generalsekretär Christian Hafenecker sprach bei der Pressekonferenz mit Kickl in Zusammenhang mit der Ablehnung seiner Fraktion durch andere Parteien gar von einem "Brandmauer-Toten". Ein blauer Antrag im Nationalrat am Mittwoch werde daher unter anderem strengere Identitätsprüfungen beinhalten, ein weiterer schärferes Vorgehen gegen den Islamismus.

Weiter Kritik an "Scheinverhandlungen" mit ÖVP

Auch den einstigen Koalitions-Gesprächspartner ÖVP kritisierten die Freiheitlichen scharf. "Die Menschen haben uns gewarnt, sie haben recht gehabt", meinte Kickl zu den "Scheinverhandlungen", die er der Volkspartei weiter vorwirft. Nach Alexander Schallenberg und Karl Nehammer werde auch ÖVP-Chef Christian Stocker der dritte Bundeskanzler sein, "den kein Mensch in Österreich jemals gewählt hat". Mit repräsentativer Demokratie habe dies "überhaupt nichts mehr zu tun".

Gleichzeitig wetterten Kickl und Hafenecker gegen die von der ÖVP gewünschte Messenger-Überwachung. Sie sehen darin eine "Massenüberwachung der Bevölkerung" und kein taugliches Mittel im Kampf gegen den politischen Islam. Die ÖVP hat ihre langjährige Forderung nach dem Attentat in Villach wieder vehement in die politische Diskussion eingebracht, Gesprächsbereitschaft signalisierte unter anderem die SPÖ.

Für Kickl ist jedenfalls klar: "Neuwahlen zu verhindern ist die einzige Mission dieses politischen Gebildes." Noch nie sei die Glaubwürdigkeit von ÖVP, SPÖ und den Neos so ramponiert gewesen, wie das derzeit der Fall sei, befand er. Die Treulosigkeit gegenüber den eigenen Vorsätzen und Wahlversprechen, könne man nicht einfach mit dem Mantra der Kompromissbereitschaft behübschen. Die Fülle an Kompromissen, die mit dieser Verliererkoalition drohe, stehe für nichts anderes als "Stillstand" und ein "Weiter wie bisher".

An die Neos-Mitglieder, die am Sonntag über den Koalitionspakt abstimmen werden, appellierte Kickl, sich gut zu überlegen, ob es eine Regierungsbeteiligung wert sei, alle eigenen Grundsätze über den Haufen zu werfen. Kickls sprachliches Bild: die Pinken als zwei rosarote Stützräder für die die älteste mögliche Koalitionsform, bestehend aus ÖVP und SPÖ.

Aufklärungsbedarf sah Kickl übrigens auch in der Causa des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek. Die Frage nach einem Untersuchungsausschuss wollte Kickl heute aber nicht final beantworten. Dies ergebe erst Sinn, wenn es eine Regierung gibt. Dann werde man sich dem Thema nähern.

In welcher Form der Neuwahlantrag morgen ins Plenum eingebracht wird, wollte Kickl heute - mit Verweis auf die am Abend anstehende Klubsitzung - Dienstagvormittag ebenfalls noch nicht kommentieren. Nachsatz: "Ich will zur Choreografie noch nicht zu viel verraten."

Konter der ÖVP folgt prompt

"Herbert Kickl versucht, von seinem Wählerbetrug abzulenken. Er hätte Kanzler werden und all seine großspurigen Versprechen umsetzen können. Doch stattdessen hat er sich aus seiner Verantwortung gestohlen. Ein Politiker, der über Monate hinweg von der Notwendigkeit einer 'Kehrtwende' spricht, sich dann aber nur acht Stunden in fünf Wochen in die Regierungsverhandlungen einbringt, ist nicht nur unglaubwürdig, sondern auch unehrlich", reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Alexander Pröll, auf die heutigen Äußerungen von Kickl.

"Die FPÖ bleibt ihrer Linie treu: Sie lebt von Problemen, statt sie zu lösen. Sie blockiert, verbreitet Unwahrheiten und spielt den Wählerinnen und Wählern etwas vor", holt er seinerseits zum verbalen Gegenschlag aus.

