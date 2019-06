FP-Urgestein Bösch Listenerster in Vorarlberg

Der 62-jährige Bibliothekar und Historiker ist seit 2013 Abgeordneter, zuvor saß der Burschenschafter bereits von 1999 bis 2008 für seine Partei im Nationalrat.

Bösch strebt zudem einen wählbaren Listenplatz auf der Bundesliste an. Hier stehe man noch in Verhandlungen. Bei der Nationalratswahl 2017 erreichte die FPÖ ein Vorarlberg-Ergebnis von 24,4 Prozent (plus 4,2 Prozentpunkte) und verpasste knapp ein zweites Mandat. Die EU-Wahlen hätten gezeigt, dass man trotz Ibiza-Videos bestehen habe können, gibt sich Bösch zuversichtlich.