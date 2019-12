FP-Streit: Neue Gerüchte und alte Rechnungen

Im Streit zwischen der FPÖ und Heinz-Christian Strache stehen die Zeichen auf Eskalation. Zuletzt ist die Partei, die ihren Ex-Obmann loswerden will, in die Offensive gegangen. Dahinter stehen Gerüchte, wonach sich die Beweislage gegen Strache in der Spesenaffäre weiter verdichtet habe.

Bisher stützten sich die Vorwürfe, denen die Justiz nachgeht, vor allem auf die Aussagen von Oliver R. Der langjährige Sicherheitschef des Ex-Politikers soll zahlreiche Belege für illegale Spesenabrechnungen über Jahre gesammelt und dem Staatsanwalt vorgelegt haben. Strache wies jede Schuld von sich und warf seinerseits R. die Absicht der persönlichen Bereicherung vor.

In der Zwischenzeit soll ein zweiter Leibwächter Belastendes über Straches Umgang mit Spesen ausgesagt haben.

Dazu passt der forsche Auftritt von FP-Klubobmann Herbert Kickl am Dienstagabend im ORF-Report. Er warf Strache vor, eine "Belegswaschmaschine" betrieben und "Kuckuckseier in die freiheitliche Abrechnung gelegt" zu haben. Dass Strache zuletzt dem Wiener FP-Obmann Dominik Nepp angeboten hat, Parteiführung und Spitzenkandidatur bei der Wien-Wahl zu übernehmen, sei "Chuzpe". Oder wie Kickl resümierte: "Schräger geht es nimmer." Er selbst habe vom mutmaßlichen Spesenmissbrauch schon alleine deshalb nichts mitbekommen, weil "jemand, der solche Malversationen macht, das nicht an die große Glocke hängt".

Mit Spannung wird in diesem Zusammenhang eine Erklärung des FP-Gemeinderates Karl Baron erwartet. Der eben abberufene Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) werde "aufgrund der aktuellen politischen Situation" über seine persönliche Zukunft informieren, wie der PR-Berater und ehemalige FP-Generalsekretär Gernot Rumpold am Mittwoch ankündigte.

Straches einziger Unterstützer

Baron hat sich bisher als einziger in der Wiener FPÖ öffentlich für Straches Rehabilitierung einschließlich Spitzenkandidatur bei der Wien-Wahl im Herbst 2020 ausgesprochen. Legt Baron nach seiner Entmachtung in der FW auch sein Mandat im Gemeinderat zurück, hätte Strache als Nachrücker die Gelegenheit für ein Comeback im Rathaus.

Abgesehen davon kursieren bei den Wiener Freiheitlichen seit Wochen Spekulationen über eine neue Liste, mit der Strache zurück ins politische Rennen gehen will. Offen ist allerdings, ob sich zuletzt tatsächlich die Indizienkette, die gegen Strache spricht, verlängert hat. In diesem Fall wäre denkbar, dass sich Baron von ihm distanziert. Die Wiener FP hat bis dato ihre interne Prüfung nicht vorgelegt.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at