FP-Mandatarin ruft zur Wahl Mikl-Leitners auf

Ihrem eigenen Parteichef und FP-Spitzenkandidaten Udo Landbauer warf Aigner vor, gegenüber anderen, auch Mitgliedern, "überheblich, arrogant und machtgeil" zu sein.

"Reisende soll man nicht aufhalten", so Landbauers Reaktion. Er vermute, dass Aigner deshalb so handle, weil sie auf der Wahlliste an nicht mehr wählbare Stelle gereiht worden sei. Aigner ist seit 2018 im Landtag, für diese Wahl allerdings nur auf Platz 27 der FP-Landesliste nominiert.

