FP-Fraktionschef Hafenecker mit Corona infiziert

Er hatte am Donnerstag, dem bisher letzten Sitzungstag, in der Früh einen Gurgeltest gemacht. Das positive Ergebnis kam am Freitag. Als unwissentlich Infizierter war Hafenecker also noch im U-Ausschuss.

Laut Parlamentsdirektion ist auch eine Mitarbeiterin der Grünen, die am Donnerstag im Ausschuss war, positiv. Man habe alle Klubs informiert und sei damit befasst, relevante Kontakte nachzuvollziehen. Über etwaige Quarantänebestimmungen müssten die Gesundheitsbehörden entscheiden.

ÖVP kritisiert späte Meldung

VP-Fraktionsführer Andreas Hanger nannte es "skandalös und verantwortungslos", dass man erst am Montag informiert worden sei. Die Parlamentsdirektion bestätigte, dass die Meldung nicht früher kam – es gebe auch keine Verpflichtung dazu. Hafenecker sagte gestern Abend gegenüber Puls24, dass er sein näheres Umfeld sofort informiert habe. Seine Symptome seien sehr mild. Geimpft ist er nicht.

FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz sagte, dass eine Übertragung des Virus im Parlament angesichts der Größe der Ausschusslokale und der Plexiglaswände "höchst unwahrscheinlich" sei. Er warf der ÖVP vor, die Infektion Hafeneckers zu instrumentalisieren.

Am Donnerstag wurde Kanzler Sebastian Kurz (VP) im Ausschuss als Auskunftsperson vier Stunden befragt. Nach der Meldung über Hafeneckers Ansteckung hat das Kanzleramt gestern vorsorglich alle Termine abgesagt. Ein routinemäßiger Test bei Kurz brachte am Nachmittag ein negatives Ergebnis.